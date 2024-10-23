В міністерстві Відновення прокоментували інформацію про відновлення цивільних польотів — Finance.ua

В міністерстві Відновення прокоментували інформацію про відновлення цивільних польотів Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

В міністерстві Відновення прокоментували інформацію про відновлення цивільних польотів

В міністерстві Відновлення у зв’язку з поширенням інформації в медіа та соцмережах про нібито відновлення цивільних польотів з аеропортів Києва та Львова прокоментували ситуацію.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

«Повідомляємо, що авіакомпанія «Супернова Ейрлайн"з отримала лише комерційні права на використання повітряних ліній. Можливість використання повітряних ліній не означає дозвіл на виконання польотів, відповідно не йдеться про відкриття повітряного простору», — сказано в повідомленні.

«Повітряний простір над Україною залишається закритим. Попри повідомлення які ширяться у медіа, компанія «Супернова Ейрлайнз» лише отримала ліцензію на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень за маршрутами Львів — Прага та Київ — Прага.

Іншими словами, компанія наразі отримала Сертифікат експлуатанта та Ліцензію на вантажні перевезення, що свідчить про завершення етапу формування дозвільних документів як авіаперевізника.

Проте право на експлуатацію повітряної лінії не є фактичним дозволом на виконання польотів, а лише надає комерційну можливість здійснювати перевезення за вказаними маршрутами.

«Наразі ми всі розуміємо, що безпекова ситуація не дозволяє здійснювати польоти цивільної авіації», прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій України, Тимур Ткаченко.

Зазначимо, що відповідно до Повітряного кодексу України, для надання послуг з авіаперевезень, авіаперевізник повинен мати сертифікат експлуатанта, ліцензію на здійснення відповідної діяльності та комерційні права на експлуатацію повітряних ліній. Власне за комерційними правами і звернулась авіакомпанія до Державної авіаційної служби.

Для фактичного виконання рейсів обов’язковими умовами залишаються відкриття повітряного простору. Наразі небо України залишається закритим для польотів через воєнний стан.

Довідка Finance.ua:

«Нова Пошта» заявила, що 17 жовтня авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі (Part-TCO), необхідний для неєвропейських авіакомпаній.

Раніше авіакомпанія Supernova Airlines повідомляла, що планує здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами. Про це повідомив директор з маркетингу «Нової пошти» Павло Даніман. Хоча «Нова пошта» вже доставляє посилки до США, вона не планує поки відкривати там власні відділення.

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