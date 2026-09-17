Зеленський підписав закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами Сьогодні 16:41 — Казна та Політика Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею — «Електронно-комунікаційне шахрайство».

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у шахрайських кол-центрах.

Про це свідчить інформація в картці закону на сайті Верховної Ради України.

Що передбачає закон

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею — «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона встановлює відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими групами, які незаконно збирають електронну інформацію про людей.

Електронно-комунікаційним шахрайством закон визначає діяльність групи осіб, спрямовану на заволодіння чужим майном через інтернет, телефон або інші засоби зв’язку шляхом обману. Йдеться про незаконне отримання та використання приватних і фінансових даних людини — паспортних відомостей, номерів платіжних карток і кодів авторизації.

Яке покарання передбачене

За створення, керівництво та участь в електронно-комунікаційній шахрайській організації передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

За створення спільнот шахрайських кол-центрів, тобто об’єднання кількох груп, передбачене позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Окремо закон встановлює відповідальність для людей, які не є учасниками шахрайської групи, але свідомо сприяють її роботі. Це може бути надання засобів, інформації, послуг або інша допомога її діяльності.

За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із конфіскацією майна. В умовах воєнного стану строк покарання становитиме від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без неї.

Кого можуть звільнити від відповідальності

Закон також передбачає звільнення від кримінальної відповідальності для людей, які не були організаторами або керівниками кол-центрів, але брали участь в їхній організації.

Для цього вони мають до повідомлення про підозру добровільно повідомити про існування кол-центру та активно сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 16 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10190, який встановлює кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та участь у шахрайських кол-центрах. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Цей законопроєкт був зареєстрований у жовтні 2023 року.