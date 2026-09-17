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Зеленський підписав закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Казна та Політика
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Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею — «Електронно-комунікаційне шахрайство».
Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею — «Електронно-комунікаційне шахрайство».
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у шахрайських кол-центрах.
Про це свідчить інформація в картці закону на сайті Верховної Ради України.

Що передбачає закон

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею — «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона встановлює відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими групами, які незаконно збирають електронну інформацію про людей.
Електронно-комунікаційним шахрайством закон визначає діяльність групи осіб, спрямовану на заволодіння чужим майном через інтернет, телефон або інші засоби зв’язку шляхом обману. Йдеться про незаконне отримання та використання приватних і фінансових даних людини — паспортних відомостей, номерів платіжних карток і кодів авторизації.
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Яке покарання передбачене

За створення, керівництво та участь в електронно-комунікаційній шахрайській організації передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
За створення спільнот шахрайських кол-центрів, тобто об’єднання кількох груп, передбачене позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.
Окремо закон встановлює відповідальність для людей, які не є учасниками шахрайської групи, але свідомо сприяють її роботі. Це може бути надання засобів, інформації, послуг або інша допомога її діяльності.
За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із конфіскацією майна. В умовах воєнного стану строк покарання становитиме від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без неї.

Кого можуть звільнити від відповідальності

Закон також передбачає звільнення від кримінальної відповідальності для людей, які не були організаторами або керівниками кол-центрів, але брали участь в їхній організації.
Для цього вони мають до повідомлення про підозру добровільно повідомити про існування кол-центру та активно сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 16 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10190, який встановлює кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та участь у шахрайських кол-центрах. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Цей законопроєкт був зареєстрований у жовтні 2023 року.
Також ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради два нових законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. За його словами, упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами».
За матеріалами:
Finance.ua
ЗакониЗеленськийШахрайство
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