Чи можуть мобілізувати під час оформлення відстрочки Сьогодні 08:14 Військовий квиток

Відстрочка або бронювання надає можливість людині не бути мобілізованою на військову службу. Однак виникає питання щодо тих осіб, які мають право на відстрочку, але ще не отримали її.

Чи можуть призвати на службу під час оформлення відстрочки, розповіла молодша юристка юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Анастасія Швиткіна.

Що треба знати

Річ у тім, що наявність підстав для отримання відстрочки не перешкоджає мобілізації.

«Тобто навіть за наявності підстав для відстрочки, якщо людина не зверталася до ТЦК та СП з метою оформлення такої відстрочки, її можуть мобілізувати, і такі дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки є законними», — пояснила експертка.

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До ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки або відмови військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу. Тобто фактично мобілізувати людину не можуть, поки ТЦК та СП розглядають заяву на відстрочку від мобілізації.

Водночас адвокат Микола Михальчук зазначив , що з практики не всі ТЦК та СП надають докази прийняття заяви на відстрочку. Тобто вони не надають можливість зробити фото зареєстрованої заяви або не ставлять відмітку на екземплярі заяви про її прийняття.

Але у пункті 58 Постанови № 560 вказано, що подана заява на відстрочку від мобілізації підлягає реєстрації в день її подання.

«Ми рекомендуємо наполягати на реєстрації такої заяви та мати хоча б фото поданої вами вже зареєстрованої заяви», — йдеться у дописі.

За інших обставин існує ризик мобілізації, оскільки людина не матиме підтверджень подання заяви на відстрочку.