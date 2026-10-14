0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Finance.ua підтримує збір на мобільну ремонтну майстерню для 47-ї бригади «Маґура»

24
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Finance.ua підтримує збір на мобільну ремонтну майстерню для 47-ї бригади «Маґура»
Finance.ua підтримує збір на мобільну ремонтну майстерню для 47-ї бригади «Маґура»
Разом із благодійним фондом «Гуркіт» допомагаємо зібрати кошти на мобільну ремонтну майстерню RENCH Х для 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
Наземні роботизовані комплекси (НРК) перевозять вантажі та евакуюють поранених, допомагаючи зберігати життя військових. Але коли техніка виходить з ладу, через брак ремонтних потужностей вона може тижнями чекати на відновлення. Мобільна майстерня дасть змогу ремонтувати НРК безпосередньо поблизу фронту й швидше повертати їх до виконання завдань.
🎯 Ціль збору — 3 000 000 грн.

Як долучитися

💙 Зробіть донат на комфортну для вас суму.
💙 Відкрийте власну банку або поширте інформацію про збір серед друзів.
Кожна гривня допомагає швидше повертати техніку в роботу, щоб вона могла й надалі виконувати важливі завдання на фронті.

ПІДТРИМАТИ ЗБІР

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems