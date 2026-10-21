Кожен четвертий українець продовжує працювати навіть під час червоного рівня загрози

37% українців не йдуть в укриття, бо воно далеко або важкодоступне

У вересні 2026 року повітряні тривоги в Києві тривали понад 242 години, з яких 85 годин припали на денний час. Через загрозу ракетних ударів і дронових атак частина компаній призупиняє роботу, однак деякі працівники продовжують виконувати свої обов’язки або шукають безпечніше місце без переходу в укриття.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота

В опитуванні брали участь мешканці Києва (25%) та різних регіонів: східних (24%), західних (16%), центральних (13%), північних (13%), південних (6%). Частота повітряних тривог та рівень загроз можуть відрізнятися, що впливає на рішення керівництва та працівників щодо переходу в укриття або інше безпечне місце.

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Як часто повітряні тривоги переривають роботу

Серед респондентів 53% мають стаціонарне місце роботи, наприклад, офіс, магазин або виробництво. Ще 9% — працюють у гібридному форматі, який також передбачає періодичну фізичну присутність.

Так, близько третини опитуваних (30%) зазначили, що вони щодня або майже щодня змушені переривати роботу чи змінювати місце через повітряну тривогу. Ще 9% доводилося це робити кілька разів на тиждень, 13% — кілька разів на місяць. Натомість 11% вказали, що повітряна тривога перериває їхній робочий процес рідше ніж раз на місяць, а для 37% — майже ніколи.

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Чи розрізняють українці рівні повітряної тривоги

У вересні 2026 року тривогу почали оголошувати за двома рівнями: жовтий у разі дронової атаки та червоний за ракетної або балістичної небезпеки.

Так, за результатами опитування, лише 2% респондентів не знають про ці рівні повітряної тривоги, ще 19% — чули, але не до кінця розуміють різницю між ними. Натомість 79% респондентів зазначили, що знають про різницю між жовтою та червоною повітряною тривогою.

Як працівники поводяться під час жовтого та червоного рівня загрози

Респондентів запитали, як вони діють, якщо повітряна тривога застає їх на роботі. Найпоширеніша відповідь — продовжують працювати.

Розподіл відповідей під час жовтого рівня тривоги такий:

продовжують працювати — 35%;

діють по-різному залежно від ситуації — 29%;

переходять в безпечніше місце в будівлі, але не в укриття — 17%;

одразу йдуть в укриття — 7%;

йдуть в укриття, якщо загроза здається серйозною — 5%;

діють за рішенням керівника — 6%.

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Натомість під час червоного рівня повітряної тривоги респонденти більш помітно дбають про власну безпеку: частка тих, хто відразу йде в укриття, зростає з 7% до 20%, а тих, хто продовжує працювати, зменшується з 35% до 26%.

Розподіл відповідей під час червоного рівня тривоги такий:

продовжують працювати — 26%;

діють по-різному залежно від ситуації — 25%;

переходять в безпечніше місце в будівлі, але не в укриття — 20%;

одразу йдуть в укриття — 20%;

йдуть в укриття, якщо загроза здається серйозною — 4%;

діють за рішенням керівника — 5%.

Чому працівники не йдуть в укриття під час загрози

Не всі працівники, які реагують на повітряну тривогу, прямують до спеціально облаштованого укриття. Щоб з’ясувати причини, учасникам опитування запропонували вибрати кілька варіантів відповіді.

Найчастіше вони не вважають за потрібне щоразу йти в укриття — так зазначили 38%. Деякі аргументують рішення тим, що укриття далеко чи важкодоступне (37%) або ж незручне, погано облаштоване (20%). Це може бути і власне бажання: 19% не йдуть в укриття, бо не хочуть переривати роботу.

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Подекуди можливість пройти в укриття залежить не лише від його наявності та стану, а й від місця роботи. Серед опитаних користувачів 13% відповіли, що їхній роботодавець очікує, що робота триватиме й під час повітряної тривоги, а ще 11% — не можуть залишити робоче місце через специфіку своїх задач.