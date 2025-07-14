Військові комісії: в Польщі повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб — Finance.ua
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Військові комісії: в Польщі повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб

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Військові комісії: в Польщі повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб
Військові комісії: в Польщі повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб
Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило проєкт постанови про проведення військової кваліфікації у 2026 році.
До медкомісії викличуть понад 200 тисяч осіб, при чому повістки надійдуть не тільки чоловікам.
Про це повідомляє Wyborcza.
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Кого викличуть

Згідно з документом, повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб, зокрема жінки та чоловіки віком від 19 до понад 50 років.
Виклики в медичні військові комісії надходитимуть із січня 2026 року, а сама процедура триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026 року, за винятком святкових днів. Повістки будуть доставлені з повідомленням про вручення.
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Мета

Для визначення фізичної та психічної придатності до військової служби.

Кого торкнеться

Згідно з проєктом, до військової кваліфікації 2026 року потраплять:
  • Чоловіки 19 років (народжені 2007 року) — базова група;
  • Чоловіки 20−24 років (2002−2006 р.н.), які раніше не проходили медогляди;
  • Особи, які у 2024−2025 роках були тимчасово визнані непридатними (категорії B6-B24), але термін обмеження завершується до весни 2026 року;
  • Жінки 1999−2007 років народження, які мають або отримують спеціальність, корисну для армії (медицина, IT, інженерія тощо);
  • Жінки, які завершують навчання за військово-придатними спеціальностями у 2025/2026 навчальному році.
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Після медичних оглядів комісії визначатимуть остаточну категорію придатності:
  • A — придатний, D — обмежено придатний, E — непридатний.
Нагадаєом, за останні роки Польща видала найбільшу кількість перших дозволів на проживання для іноземців серед країн ЄС. Дані Євростату за 2024 рік свідчать про велике зменшення видачі таких дозволів.
Найбільше дозволів у 2024 році (69%) видано у зв’язку з працевлаштуванням у Польщі. 5% дозволів видано в освітніх і родинних цілях.
За матеріалами:
Finance.ua
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