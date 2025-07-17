Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами — Finance.ua

Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами Сьогодні 07:04 — Світ

Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами

Роки очікування на карту тимчасового побиту стали сумною легендою, але свіжі статистичні дані свідчать, що Вроцлав більше не очолює цей список.

Як пише yavp.pl , у січні-квітні цього року середній час очікування на карту тимчасового побиту в Нижньосілезькому воєводстві складає 284 дні — це на 201 день менше, ніж у 2024 році.

Зазначимо, карта побиту (karta pobytu) — це документ, який дозволяє іноземцям легально жити в Польщі на постійній або тимчасовій основі. Якщо на карті є спеціальна позначка, вона також дає право офіційно працювати в Польщі. Такий запис підтверджує доступ до польського ринку праці.

Рекордні строки очікування

Найдовший період розгляду справ:

Сілезьке воєводство: 651 день;

Куявсько-Поморське: 621 день;

Опольське: 619 днів.

Це означає, що в цих регіонах термін очікування перевищує 1,5 роки, та вказує на те, що порівняно з попереднім роком ситуація лише погіршилася.

Де строки зменшилися

Нижньосілезьке: зменшення строку на 201 день;

Люблінське: скорочення на 21 день.

У решті воєводств строки очікування зросли — інколи навіть на понад 160 днів.

Загальна статистика днів очікування на карти тимчасового побиту по воєводствах

Воєводство Середній строк очікування (днів) Сілезьке 651 Куявсько-Поморське 621 Опольське 619 Поморське 475 Любуське 470 Західнопоморське 453 Великопольське 359 Лодзинське 325 Нижньосілезьке 284 Свентокшиське 275 Мазовецьке 250 Підляське 244 Підкарпатське 222 Люблінське 221 Вармінсько-Мазурське 188 Малопольське 175

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Жителям Польщі, які подали документи на карту тимчасового побиту, варто врахувати: у залежності від воєводства процес може тривати від півроку до понад року, тож плануйте власні справи з урахуванням можливих затримок.

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