Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами — Finance.ua

Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами
Роки очікування на карту тимчасового побиту стали сумною легендою, але свіжі статистичні дані свідчать, що Вроцлав більше не очолює цей список.
Як пише yavp.pl, у січні-квітні цього року середній час очікування на карту тимчасового побиту в Нижньосілезькому воєводстві складає 284 дні — це на 201 день менше, ніж у 2024 році.
Зазначимо, карта побиту (karta pobytu) — це документ, який дозволяє іноземцям легально жити в Польщі на постійній або тимчасовій основі. Якщо на карті є спеціальна позначка, вона також дає право офіційно працювати в Польщі. Такий запис підтверджує доступ до польського ринку праці.
Рекордні строки очікування
Найдовший період розгляду справ:
- Сілезьке воєводство: 651 день;
- Куявсько-Поморське: 621 день;
- Опольське: 619 днів.
Це означає, що в цих регіонах термін очікування перевищує 1,5 роки, та вказує на те, що порівняно з попереднім роком ситуація лише погіршилася.
Де строки зменшилися
- Нижньосілезьке: зменшення строку на 201 день;
- Люблінське: скорочення на 21 день.
У решті воєводств строки очікування зросли — інколи навіть на понад 160 днів.
Загальна статистика днів очікування на карти тимчасового побиту по воєводствах
|Воєводство
|Середній строк очікування (днів)
|Сілезьке
|651
|Куявсько-Поморське
|621
|Опольське
|619
|Поморське
|475
|Любуське
|470
|Західнопоморське
|453
|Великопольське
|359
|Лодзинське
|325
|Нижньосілезьке
|284
|Свентокшиське
|275
|Мазовецьке
|250
|Підляське
|244
|Підкарпатське
|222
|Люблінське
|221
|Вармінсько-Мазурське
|188
|Малопольське
|175
Жителям Польщі, які подали документи на карту тимчасового побиту, варто врахувати: у залежності від воєводства процес може тривати від півроку до понад року, тож плануйте власні справи з урахуванням можливих затримок.
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