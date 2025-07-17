Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами — Finance.ua
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Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами

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Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами
Де швидше оформлюють карту побиту у Польщі: статистика за воєводствами
Роки очікування на карту тимчасового побиту стали сумною легендою, але свіжі статистичні дані свідчать, що Вроцлав більше не очолює цей список.
Як пише yavp.pl, у січні-квітні цього року середній час очікування на карту тимчасового побиту в Нижньосілезькому воєводстві складає 284 дні — це на 201 день менше, ніж у 2024 році.
Зазначимо, карта побиту (karta pobytu) — це документ, який дозволяє іноземцям легально жити в Польщі на постійній або тимчасовій основі. Якщо на карті є спеціальна позначка, вона також дає право офіційно працювати в Польщі. Такий запис підтверджує доступ до польського ринку праці.

Рекордні строки очікування

Найдовший період розгляду справ:
  • Сілезьке воєводство: 651 день;
  • Куявсько-Поморське: 621 день;
  • Опольське: 619 днів.
Це означає, що в цих регіонах термін очікування перевищує 1,5 роки, та вказує на те, що порівняно з попереднім роком ситуація лише погіршилася.

Де строки зменшилися

  • Нижньосілезьке: зменшення строку на 201 день;
  • Люблінське: скорочення на 21 день.
У решті воєводств строки очікування зросли — інколи навіть на понад 160 днів.

Загальна статистика днів очікування на карти тимчасового побиту по воєводствах

ВоєводствоСередній строк очікування (днів)
Сілезьке651
Куявсько-Поморське621
Опольське619
Поморське475
Любуське470
Західнопоморське453
Великопольське359
Лодзинське325
Нижньосілезьке284
Свентокшиське275
Мазовецьке250
Підляське244
Підкарпатське222
Люблінське221
Вармінсько-Мазурське188
Малопольське175
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Жителям Польщі, які подали документи на карту тимчасового побиту, варто врахувати: у залежності від воєводства процес може тривати від півроку до понад року, тож плануйте власні справи з урахуванням можливих затримок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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