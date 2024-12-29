Українці отримають додаткову грошову допомогу на дрова та вугілля — Finance.ua

Українці отримають додаткову грошову допомогу на дрова та вугілля Сьогодні 06:00 — Особисті фінанси

Українці отримають додаткову грошову допомогу на дрова та вугілля

Українці, які використовують тверде паливо для опалення житла, мають право на додаткову фінансову підтримку від держави.

Відповідне рішення закріплено постановою КМУ № 1169 від 15 жовтня 2024 року, повідомляють у Пенсійному фонді України.

Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань.

Додаткова підтримка на придбання твердого палива виплачується один раз на опалювальний період (за рахунок міжнародних партнерів та за рахунок державного бюджету).

Механізм отримання допомоги

Якщо у 2024 році домогосподарству вже призначено пільгу або житлову субсидію на придбання твердого палива, і отримувачі надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір, передання та оброблення персональних даних, додаткову підтримку нарахують без звернення за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією.

Ті домогосподарства, які ще у 2024 році не звертались за житловою субсидією або пільгою на придбання твердого палива, але потребують державної підтримки, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою до кінця поточного року. Після призначення пільги або житлової субсидії додаткова підтримка буде надана автоматично.

Нові заявники можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України через:

сервісні центри органів Пенсійного фонду України особисто або засобами поштового зв’язку,

центри надання адміністративних послуг,

виконавчі органи місцевого самоврядування,

електронні сервіси з використанням кваліфікованого електронного підпису (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України).

Розмір додаткової підтримки визначається для кожного домогосподарства індивідуально, виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Він визначається як різниця між розміром субсидії / пільги, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива, та розміром субсидії / пільги, виплаченої у 2024 році.

Порядок здійснення виплат

Отримувачам житлових субсидій та пільг, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом та які мають право на додаткову підтримку відповідно до постанови Уряду № 1169, надіслано повідомлення в особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (розділ «Мої повідомлення» - рубрика «Індивідуальні повідомлення»).

Громадян, які в попередньому періоді вже отримували додаткову підтримку, поінформовано про те, що їм не потрібно звертатися до органу Фонду, оскільки згоду на передачу та обробку персональних даних урядам іноземних держав ними було надано раніше.

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А домогосподарствам, які такої згоди не надавали або додаткової підтримки не отримували, Фонд нагадав про необхідність надати «Згоду на передачу та обробку персональних даних» через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або до його територіальних органів.

Після надходження від ПФУ інформації про одержувачів пільг/житлових субсидій, необхідної для проведення виплати додаткової підтримки, партнери здійснюють виплату додаткової підтримки шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок такого одержувача.

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