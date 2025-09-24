Топ-5 київських ТРЦ заробили 2,8 млрд грн за півроку: хто в лідерах Сьогодні 18:22 — Фондовий ринок

За перше півріччя 2025 року п’ять найбільших торгово-розважальних центрів Києва згенерували сукупний дохід у 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Аналітики дослідили фінансові результати Blockbuster Mall, Respublika Park, Lavina Mall, Dream Town та Ocean Plaza. Blockbuster Mall (450 тис. м²) у 2024 році задекларував 270,2 млн грн доходу при збитку 460 млн грн. За перше півріччя 2025-го центр заробив 146,8 млн грн, скоротивши збиток до 15 млн грн.

Respublika Park (300 тис. м²) торік отримав 1,5 млрд грн доходу та 47,3 млн грн прибутку. У 2025 році ситуація погіршилася: при доході 851,5 млн грн за півроку центр зафіксував збиток 19,6 млн грн.

Lavina Mall (170 тис. м²) у 2024 році показав 1,8 млрд грн доходу при символічному прибутку 184 тис. грн. У 2025-му виручка за півроку склала 774 млн грн, а прибуток суттєво зріс — до 44,7 млн грн.

Dream Town (167 тис. м²) у 2024 році мав 684,2 млн грн доходу і 17,5 млн грн збитку. У першому півріччі 2025 року ситуація покращилася: виручка зросла до 362,4 млн грн, а результат уперше став позитивним — 2,8 млн грн прибутку.

Ocean Plaza (165 тис. м²) у 2024 році заробив 1,1 млрд грн, але завершив рік зі збитком у 1,4 млрд грн. За перше півріччя 2025-го дохід склав 733,8 млн грн, а збитки зменшилися до 130 млн грн, залишаючись одними з найбільших у сегменті.

Таким чином, попри зростання доходів більшості ТРЦ, лише Lavina Mall та Dream Town продемонстрували прибутковість, тоді як інші об’єкти залишаються у зоні збитків.

