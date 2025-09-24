АРМА розпочало ринкові консультації щодо управителя арештованим заводом «Бетонбуд» у Львові
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя арештованим заводом ТОВ «Бетонбуд» — одним з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові.
Актив складається з:
- 100% корпоративних прав;
- 3 об’єктів нерухомого майна;
- 30 транспортних засобів;
- 2 бетонних вузлів.
ТОВ «Бетонбуд» оснащене сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією та естакадою з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м. Серед транспортних засобів — бетоновози, бетононасоси, навантажувачі.
Вказаний комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.
Завод ТОВ «Бетонбуд» належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора і був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.
АРМА запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання, що відповідають кваліфікаційним вимогам, окрім власників арештованого активу та представників держави-агресора, взяти участь у ринкових консультаціях, надавши комерційні пропозиції щодо управління.
Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року. Усі деталі — в розділі «Конкурси для управителів». Після успішного завершення ринкових консультацій АРМА оголосить на Prozorro відкриті торги з відбору управителя.
Поділитися новиною
Також за темою
АРМА розпочало ринкові консультації щодо управителя арештованим заводом «Бетонбуд» у Львові
Акції Apple відновилися після презентації нових iPhone
У Windows 11 повернули затребувану функцію, яка зникла ще в Windows Vista
В iPhone 17 знайшли перший серйозний недолік: що сталося
НКЦПФР знайшла ще три сумнівні інвестпроєкти
Лісове господарство України: де росте бізнес (інфографіка)