АРМА розпочало ринкові консультації щодо управителя арештованим заводом «Бетонбуд» у Львові

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя арештованим заводом ТОВ «Бетонбуд» — одним з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові.

Актив складається з:

100% корпоративних прав;

3 об’єктів нерухомого майна;

30 транспортних засобів;

2 бетонних вузлів.

ТОВ «Бетонбуд» оснащене сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією та естакадою з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м. Серед транспортних засобів — бетоновози, бетононасоси, навантажувачі.

Вказаний комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.

Завод ТОВ «Бетонбуд» належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора і був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

АРМА запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання, що відповідають кваліфікаційним вимогам, окрім власників арештованого активу та представників держави-агресора, взяти участь у ринкових консультаціях, надавши комерційні пропозиції щодо управління.

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року. Усі деталі — в розділі « Конкурси для управителів ». Після успішного завершення ринкових консультацій АРМА оголосить на Prozorro відкриті торги з відбору управителя.

