Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua
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Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії

Світ
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Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії
Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії
Федеральна рада Швейцарії в середу, 16 жовтня, вирішила ухвалити решту заходів 14-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії, ухваленого в червні.
Про це повідомляє швейцарський уряд.
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Своїм рішенням Швейцарія запровадила обмежувальні заходи з останнього санкційного пакета ЄС, до яких ще не приєдналась.
Серед іншого, вона ще більше посилює обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення військово-технічного потенціалу Росії, та поповнює санкційний список Швейцарії 61 юридичною особою і 27 суднами з російського «тіньового флоту».
Нові обмеження забороняють надання низки банківських послуг росії, інвестування у російський сектор скрапленого природного газу, а також вимагають від бізнесу гарантувати, що його операції в третіх країнах не порушують чинних санкцій.
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Окремо Швейцарія дозволила своїм компаніям подавати позови до швейцарських судів проти підсанкційних компаній для відшкодування збитків, яких швейцарські компанії зазнали в результаті свавільних судових розглядів у росії або третіх країнах.
Додатково швейцарська Федеральна рада заборонила політичним партіям, неурядовим організаціям та постачальникам медіа-послуг приймати пожертви від російського уряду.
За матеріалами:
Економічна Правда
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