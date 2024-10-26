Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій — Finance.ua

Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
Кожен сьомий дорослий у Швейцарії є мільйонером, що вп’ятеро більше, ніж у США. Як їм вдається накопичувати і зберігати статки?
Підприємець у сфері освітніх технологій поділився сімома основними підходами, які допомагають швейцарським мільйонерам досягати фінансового успіху, пише businesstoday.in.
Максимізація можливостей та зниження ризиків
Швейцарські багатії співпрацюють із кількома банками, обираючи кожен залежно від його спеціалізації.
Один банк може пропонувати кращі умови для інвестицій у нерухомість, інший — для міжнародної торгівлі.
Такий підхід допомагає мінімізувати ризики та використати більше можливостей для зростання.
Життя нижче можливостей
Швейцарські мільйонери не прагнуть виділятися дизайнерськими логотипами чи дорогими автомобілями.
Вони живуть нижче своїх можливостей і реінвестують різницю. Це не про позбавлення, а про відстрочене задоволення, що дозволяє їхньому капіталу стабільно зростати.
Диверсифікація
Швейцарські інвестори думають за межами кордонів. Вони диверсифікуються не тільки в активах, але й у резидентстві та громадянстві.
Отримати більше з депозиту
Багато хто має другі паспорти або резиденції в інших країнах, що відкриває більше фінансових можливостей і оптимізації податків.
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Такий глобальний підхід підвищує їхню фінансову безпеку і потенціал зростання.
Довгострокове мислення та терпіння
Швейцарці створюють багатство на перспективу. Вони не шукають швидких схем збагачення, а натомість вкладають кошти з прицілом на майбутні покоління, дотримуючись принципу стабільного зростання з часом.
Оренда житла замість купівлі
На відміну від США, де 65% дорослих мають власні будинки, лише 41% дорослих у Швейцарії є власниками житла.
Особливо швейцарські мілленіали віддають перевагу оренді замість купівлі житла.
Гроші, зекономлені від непридбання житла, вкладаються в високоприбуткові інвестиції, що дозволяє їм накопичувати багатство швидше, ніж через традиційне володіння нерухомістю.
Автоматизація заощаджень
Швейцарські родини автоматично відкладають 20−30% свого доходу, перш ніж витрачати кошти на інші потреби.
Така фінансова дисципліна забезпечує стабільний ріст заощаджень.
Інвестиції у навички та освіту
Освіта в Швейцарії цінується не тільки за дипломи, але й за розвиток навичок.
Швейцарці інвестують до 10% річного доходу в особистий розвиток, зокрема у вивчення мов, технологій та фінансової грамотності.
Це допомагає їм підвищувати професійну цінність і відкривати нові фінансові можливості.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов’язує зростання кількості мільйонерів за результатами декларації доходів за 2023 рік з детінізацією.
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