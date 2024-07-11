Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера — Finance.ua
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Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера

Світ
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Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера
Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера
Велика Британія, ймовірно, втратить майже кожного шостого доларового мільйонера до 2028 року, водночас їхня кількість зросте в інших країнах, зокрема США.
Про це свідчить звіт UBS Global Wealth Report за 2024 рік, передає Європейська правда.
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Згідно з прогнозом, кількість доларових мільйонерів у Великій Британії скоротиться на 17% до 2 542 464 у 2028 році порівняно з 3 061 553 минулого року.
Водночас прогнозується, що загальна кількість доларових мільйонерів у США зросте на 16% до 2028 року, в Німеччині — на 14%, у Франції — на 16%, в Японії — на 28%, в Іспанії — на 12%, а в Італії — на 9%.
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У Нідерландах очікують на падіння кількості мільйонерів на 4% - до 1 179 328 осіб.
Головний економіст UBS Global Wealth Management Пол Донован пояснив прогнозоване зменшення мільйонерів у Великій Британії, зокрема, наслідком санкцій проти росії.
Наприкінці травня повідомлялося, що в росії в півтора раза збільшилася кількість доларових мільйонерів.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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