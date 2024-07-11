Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера — Finance.ua

Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера Сьогодні 18:00 — Світ

Британія до 2028 року може втратити кожного шостого мільйонера

Велика Британія, ймовірно, втратить майже кожного шостого доларового мільйонера до 2028 року, водночас їхня кількість зросте в інших країнах, зокрема США.

Про це свідчить звіт UBS Global Wealth Report за 2024 рік, передає Європейська правда.

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Згідно з прогнозом, кількість доларових мільйонерів у Великій Британії скоротиться на 17% до 2 542 464 у 2028 році порівняно з 3 061 553 минулого року.

Водночас прогнозується, що загальна кількість доларових мільйонерів у США зросте на 16% до 2028 року, в Німеччині — на 14%, у Франції — на 16%, в Японії — на 28%, в Іспанії — на 12%, а в Італії — на 9%.

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У Нідерландах очікують на падіння кількості мільйонерів на 4% - до 1 179 328 осіб.

Головний економіст UBS Global Wealth Management Пол Донован пояснив прогнозоване зменшення мільйонерів у Великій Британії, зокрема, наслідком санкцій проти росії.

Наприкінці травня повідомлялося, що в росії в півтора раза збільшилася кількість доларових мільйонерів.

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