У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів — Finance.ua

У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів Сьогодні 22:31 — Світ

У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів

Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, що збільшило кількість доларових мільйонерів у світі.

Про це повідомляє DW з посиланням на звіт World Wealth Report.

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Згідно з дослідженням консалтингової компанії Capgemini, кількість людей у всьому світі з активами для інвестування щонайменше в 1 мільйон доларів США (HNWI) минулого року зросла на 5,1% до приблизно 22,8 мільйонів.

Це найвищий показник з моменту першого щорічного дослідження, проведеного у 1997 році. Загалльні статки найбагатших людей світу зросли на 4,7% до рекордних 86,8 трлн доларів США.

Як зазначається, їхні статки зросли внаслідок стрімкого зростання фондових ринків, зокрема, технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку зріс на 43% у 2023 році, тоді як індекс S&P 500 зріс на 24%. Тим часом паризький CAC 40 піднявся на 16%, а франкфуртський DAX — на 20%.

Через економічну та політичну невизначеність у 2022 році статки найбагатших людей світу, а також кількість мільйонерів у всьому світі скоротилися.

Однак 2023 рік приніс економічне зростання та покращив стан основних інвестиційних секторів, що дозволило повернутися назад до зростання числа багатіїв та їхніх статків.

Найбільше зростання було зафіксовано у Північній Америці.

«Завдяки міцній економіці, зниженню інфляції та бурхливому розвитку фондових ринків статки багатіїв у Північній Америці зросли на 7,2% до 26,1 трильйона доларів, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% до 7,431 мільйона», — йдеться у дослідженні.

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Укрінформ За матеріалами:

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