У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів

Світ
34
У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів
У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів
Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, що збільшило кількість доларових мільйонерів у світі.
Про це повідомляє DW з посиланням на звіт World Wealth Report.
Читайте також
Згідно з дослідженням консалтингової компанії Capgemini, кількість людей у всьому світі з активами для інвестування щонайменше в 1 мільйон доларів США (HNWI) минулого року зросла на 5,1% до приблизно 22,8 мільйонів.
Це найвищий показник з моменту першого щорічного дослідження, проведеного у 1997 році. Загалльні статки найбагатших людей світу зросли на 4,7% до рекордних 86,8 трлн доларів США.
Як зазначається, їхні статки зросли внаслідок стрімкого зростання фондових ринків, зокрема, технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку зріс на 43% у 2023 році, тоді як індекс S&P 500 зріс на 24%. Тим часом паризький CAC 40 піднявся на 16%, а франкфуртський DAX — на 20%.
Читайте також
Через економічну та політичну невизначеність у 2022 році статки найбагатших людей світу, а також кількість мільйонерів у всьому світі скоротилися.
Однак 2023 рік приніс економічне зростання та покращив стан основних інвестиційних секторів, що дозволило повернутися назад до зростання числа багатіїв та їхніх статків.
Найбільше зростання було зафіксовано у Північній Америці.
«Завдяки міцній економіці, зниженню інфляції та бурхливому розвитку фондових ринків статки багатіїв у Північній Америці зросли на 7,2% до 26,1 трильйона доларів, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% до 7,431 мільйона», — йдеться у дослідженні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.