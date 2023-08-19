Світовий приватний капітал протягом наступних п’яти років зросте: мільйонерів також побільшає — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світовий приватний капітал протягом наступних п’яти років зросте: мільйонерів також побільшає

Фондовий ринок
35
Світовий приватний капітал протягом наступних п’яти років зросте: мільйонерів також побільшає
Світовий приватний капітал протягом наступних п’яти років зросте: мільйонерів також побільшає
Світовий приватний капітал збільшиться на 38% у період з 2022 по 2027 рік і становитиме $629 трлн. При цьому кількість мільйонерів досягне 86 млн з 59,4 млн осіб на сьогодні.
Про це йдеться у звіті «Про глобальне багатство», який опублікований на сайті швейцарського банку UBS, передає портал «Мінфін».
У 2022 році світове приватне багатство скоротилося вперше з 2008 року і склало $454,4 трлн. Кількість мільйонерів минулого року також скоротилася — на 3,5 млн, до 59,4 млн осіб.
Читайте також
«Зростання у країнах із середнім рівнем доходу стане основною рушійною силою глобальних тенденцій», — йдеться у звіті.
За оцінками експертів, у 2027 році статки на одну дорослу людину досягнуть $110 270, а кількість мільйонерів досягне 86 мільйонів. Крім того, кількість осіб із надвисоким статком (понад $100 млн), зросте до 372 000 осіб.

Регіони

За рівнем багатства на одного дорослого Швейцарія продовжує очолювати список, за нею йдуть США, Гонконг, Австралія та Данія, попри значне скорочення середнього багатства порівняно з 2021 роком.
Зменшення глобального багатства у 2022 році було значною мірою зосереджено в багатших регіонах, таких як Північна Америка та Європа, які разом втратили $10,9 трлн.
Азійсько-Тихоокеанський регіон втратив $2,1 трлн.
Читайте також
Латинська Америка виділяється із загальним зростанням багатства на $2,4 трлн, чому сприяло підвищення курсу валюти відносно долара США в середньому на 6%.
Очолюють список зменшення багатства у ринковому вираженні у 2022 році США, за ними йдуть Японія, Китай, Канада та Австралія.
Найбільше зростання багатства було зафіксовано в росії, Мексиці, Індії та Бразилії.

Зменшення економічної нерівності

Разом зі зменшенням сукупного багатства, загальна нерівність розподілу багатства також знизилася у 2022 році.
«Глобальне середнє багатство, яке, мабуть, є більш значущим показником того, як живе типова людина, справді зросло на 3% у 2022 році на відміну від падіння багатства на дорослого на 3,6%», — зазначають експерти.
Місце для вашої реклами
Для світу в цілому середній добробут зріс у п’ять разів у цьому столітті приблизно вдвічі швидше, ніж рівень добробуту на дорослого, в основному завдяки швидкому зростанню добробуту в Китаї.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.