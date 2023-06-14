Кількість криптовалютних мільйонерів у 2023 році збільшилася на 48 000 — Finance.ua

Кількість криптовалютних мільйонерів у 2023 році збільшилася на 48 000 14.06.2023, 02:22 — Криптовалюта

Кількість криптовалютних мільйонерів у 2023 році збільшилася на 48 000

У першій половині 2023 року флагманська криптовалюта пережила неспокійні часи. На курс біткоїна вплинули банкрутства відомих криптоплатформ та криза у банківському секторі США. Та попри це, за шість місяців ВТС все ж зумів зрости у ціні на понад 55%. Це викликало хвилю оптимізму серед інвесторів і перетворило майже 48 000 з них на мільйонерів.

Згідно з аналітикою Finbold, станом на 13 червня 2023 року кількість криптомільйонерів сягала 76 078 — це на 47 994 або 170,89% більше, ніж було зафіксовано 5 січня.

Серед цих криптогаманців 70 747 різних адрес мають баланс біткоїнів на суму понад $1 мільйон, тоді як 5 331 власник володіє щонайменше $10 мільйонами у BTC . Для порівняння — 5 січня 2023 року кількість біткоїн-мільйонерів становила 28 084, причому 24 279 адрес володіли BTC на суму щонайменше $1 мільйон, а 3 805 з них — щонайменше $10 мільйонів. Дані отримані за допомогою сервісу вебархівів Wayback Machine.

Згідно з аналітичним трекером CoinMarketCap, біткоїн сьогодні торгується за $26,130 — це майже на 1% вище за показники вчорашнього дня. Ринкова капіталізація флагманського активу зросла всього на 0,5% і складає $548,7 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $11,5 млрд — цей показник майже на 5% нижчий, ніж 24 години тому. Домінування біткоїна на ринку складає 47,7%.

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