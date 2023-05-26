В Україні з'явилися ще понад 1000 мільйонерів у 2022 році — Finance.ua

В Україні з'явилися ще понад 1000 мільйонерів у 2022 році Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

В Україні з'явилися ще понад 1000 мільйонерів у 2022 році

У 2022 році кількість мільйонерів, які подали декларації про свої доходи, збільшилася на 1334 особи, з 8177 до 9511.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Це, безперечно, не свідчить про підвищення реальних доходів українців в часи війни, але вказує на те, що українці стали більш відповідально ставитися до декларування», — вважає нардеп.

В цілому, за даними Держподаткової служби, загальна кількість поданих декларацій за 2022 рік зменшилася майже на 79 тис., до близько 170 тис. А сума задекларованого доходу скоротилася на 25,3 млрд грн, до 114,5 млрд грн. З них буде сплачено близько 3,2 млрд грн податків.

Примітно, що в 2023 році також було подано понад 7600 декларацій про отримання іноземного доходу на суму 24,4 млрд грн. З них буде сплачено 1,8 млрд грн податку на доходи фізосіб та 363 млн грн військового збору.

Довідка Finance.ua:

як показують результати опитування ЄБА і Gradus Research, тільки 34% опитаних українців задоволені поточним місцем роботи. Суттєво гіршими є оцінки рівня доходу українців;

заробітні плати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок. За останні сім років розрив в оплаті скоротився на 7,4%;

податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців.

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УБР За матеріалами:

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