Чи задоволені українці своїми зарплатами - результати опитування — Finance.ua

Чи задоволені українці своїми зарплатами - результати опитування Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Чи задоволені українці своїми зарплатами - результати опитування

Європейська бізнес-асоціація разом з Gradus Research провели дослідження про досвід життя в Україні. Виявилось, що 44% опитаних українців задоволені своїм життя, 35% вважають його задовільним, і 21% - незадоволені.

Задоволеність своєю роботою

Поточним місцем роботи задоволені 34% загальної аудиторії та 69% бізнес-аудиторії, тоді як певне невдоволення щодо самореалізації мають 33% загальної та 12% бізнес-аудиторії.

Основними факторами, що утримують українців на поточному місці роботи є дружня атмосфера в колективі, комфортні і безпечні умови праці, налагоджені відносини з керівником. На додачу представники Асоціації виділяють також можливість працювати віддалено та перспективи кар'єрного росту.

Впливати на думку респондентів може також рівень підтримки, що надає роботодавець. Так, з початку повномасштабної війни 23% загальної аудиторії отримали додаткову підтримку, а серед бізнес-аудиторії - 81%. Найчастіше роботодавці надавали авансові виплати заробітної плати, допомагали з релокацією та компенсацією витрат, забезпечували житлом.

Рівень доходу

Суттєво гіршими є оцінки рівня доходу українців. Навіть серед бізнес-аудиторії 38% вважають свій дохід недостатнім для якісного життя, хоча при цьому 52% називає достатнім, а 10% навіть більшим за достатній. Варто зазначити, що при цьому 80% представників Асоціації заробляють більше 20 тис. грн на місяць.

Серед загальної аудиторії більшість, а саме 85% вважають свій рівень доходу недостатнім, тільки 13% - достатнім і 2% більшим за достатній. Водночас 76% загальної аудиторії отримують менше 20 тис. грн на місяць, зокрема 53% менше 10 тис. грн.

Традиційно високі оцінки серед бізнес-аудиторії має фактор соціального життя, зокрема 52% задоволені своїм дозвіллям. Серед загальної аудиторії задоволеними своїм життям поза роботою є 47%. Варто зазначити, що одним із складників цього фактору є волонтерство, до якого сьогодні залучена переважна більшість жителів України.

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