Робота є, але не для всіх: яких фахівців шукають роботодавці в Україні — Finance.ua

Робота є, але не для всіх: яких фахівців шукають роботодавці в Україні Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Робота є, але не для всіх: яких фахівців шукають роботодавці в Україні

В Україні з початку 2023 року офіційно зафіксували зростання кількості вакансій. Найактивніше роботодавці шукають кваліфікованих представників робітничих професій (наприклад, слюсарів та трактористів). Але також потрібні вчителі, лікарі та фармацевти, працівники сфери торгівлі та послуг.

Так, за даними відомства, найбільш затребуваними в роботодавців у січні-квітні 2023 року були:

22% всіх розміщених вакансій — кваліфіковані робітники з інструментом (швачка, електромонтер, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик);

(швачка, електромонтер, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик); 17% - робітники з обслуговування, експлуатації обладнання та машин (водій, тракторист-машиніст, тракторист, токар, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, кранівник);

15% - професіонали ( вчитель, фармацевт, лікар, інженер , економіст, інженер з охорони праці, практичний психолог);

, економіст, інженер з охорони праці, практичний психолог); 13% - працівники сфери торгівлі та послуг (продавець, кухар, продавець-консультант, охоронець, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра);

(продавець, кухар, продавець-консультант, охоронець, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра); 11% - некваліфіковані працівники (підсобний робітник, прибиральник, вантажник, двірник, укладач-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож);

(підсобний робітник, прибиральник, вантажник, двірник, укладач-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож); 10% - фахівці (бухгалтер, медсестра, майстер виробничого навчання, механік, вихователь, асистент фармацевта).

«Тенденція до збільшення пропозицій роботи — ознака пожвавлення економічної активності та адаптації бізнесу до умов воєнного стану», — зазначила глава Служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Кому платять найбільше

Роботи в Україні справді побільшало вп’ятеро, ніж рік тому, підтверджують фахівці великих порталів з пошуку роботи. Проте номінальні зарплати за рік зросли лише на тисячу гривень (у середньому до 16 тис. грн), і це за інфляції понад 20%.

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При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;

коваль на молотах і пресах — 50 тис. грн;

слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин — 50 тис. грн;

водій — 50 тис. грн;

машиніст бульдозера — 46 тис. грн;

кухар — 45 тис. грн;

тракторист — 43 тис. грн;

токар — 40 тис. грн.

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