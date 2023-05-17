7 високооплачуваних вакансій, на які терміново шукають працівників — Finance.ua

7 високооплачуваних вакансій, на які терміново шукають працівників Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

7 високооплачуваних вакансій, на які терміново шукають працівників

Work.ua попросив роботодавців поділитися вакансіями, на які терміново потрібні працівники, і компанії передали понад 35 гарячих пропозицій роботи. Finance.ua відібрав найбільш високооплачувані з них.

Компанія SUNNYLIFE шукає менеджера з продажу з високими комунікативними навичками, досвідом продажів у сфері HoReCa протягом щонайменше 1 року, вмінням працювати з програмами 1С або аналогічними CRM-системами. Основні обов’язки: розширення клієнтської бази, укладання договорів, виявлення потреб клієнтів та аналіз ринку тощо. Заробітна плата залежить від результатів роботи.

Транспортно-експедиційна компанія «Пас-Транс» шукає високопродуктивну та організовану людину для виконання замовлень по доставці вантажів. Посада передбачає роботу з постійною базою перевізників, складання договорів із ними, а також супровід доставки вантажу клієнта з відображенням даних в системі. Умови роботи: офіційне працевлаштування, спільні поїздки на відпочинок коштом компанії та службовий автомобіль.

Агентство з нерухомості Valion Real Estate Group у пошуку кандидата з досвідом підбору персонала. Щоб відгукнутися на вакансію ви маєте орієнтуватися в сучасних методах пошуку та відбору персоналу, бути організованим та комунікабельним. Рекрутер відповідатиме за підбір кандидатів в компанію, а також за удосконалення існуючої системи пошуку людей та формування бази резерву. Графік роботи: з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00.

Від кандидата необхідний досвід в HR-менеджменті від 1 року. Обов’язки: ведення процесу онбордингу нових співробітників, проведення опитування рівня задоволеності працівників, проведення 1:1 з лінійним персоналом, робота з корпоративною культурою та внутрішніми комунікаціями.

Компанія з виробництва опалювального обладнання EnginUP очікує від кандидата на посаду: досвід роботи на виробничому підприємстві, вміння вести облік продукції, знання основ бухгалтерського обліку для підприємств на загальній системі оподаткування та вміння працювати в системі клієнт-банку та MEdoc. Графік роботи з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 17:00.

Компанія «Дерево Карпати» шукає кандидата, який вміє продавати та опрацьовувати холодні дзвінки, знає програми Word, Excel та 1С 8, швидкий та адаптивний. Компанія пропонує комфортні умови праці, офіційне працевлаштування та гідну заробітну платню (ставка + КРІ).

Мережа «Сім'я ресторанів файного міста» в пошуку шеф-кухаря з досвідом роботи на посаді су-шефа чи шеф-кухаря, який вміє управляти командою, знає, як налагодити процес від роботи з постачальниками до видачі готової страви. До обов’язків на посаді входитиме організація виробничого процесу, підбір та утримання команди, співпраця з постачальниками та контроль закупок тощо. Компанія пропонує вертикальний і горизонтальний кар'єрний ріст у 8 закладах, а також знижки на продукцію мережі для співробітників.

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