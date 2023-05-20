Підсумки кампанії з декларації доходів: українці задекларували 114,4 млрд грн за 2022 рік — Finance.ua

Підсумки кампанії з декларації доходів: українці задекларували 114,4 млрд грн за 2022 рік Сьогодні 13:29 — Особисті фінанси

Підсумки кампанії з декларації доходів: українці задекларували 114,4 млрд грн за 2022 рік

Декларації про доходи за 2022 рік подали майже 170 тис. українців.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

«За підсумками кампанії декларування доходів громадян у 2023 році подано 169,9 тис. декларацій про майновий стан і доходи», — сказано в повідомленні.

Скільки задекларували

Сума задекларованого доходу склала 114,4 млрд грн, приріст до факту минулого року — 16,2 млрд грн, або 116,5 відсотка.

Податкові зобов’язання до сплати в бюджет з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору задекларовані податкові зобов’язання становлять 0,5 млрд гривень.

Нагадаємо, податкову декларацію про майновий стан і доходи) подають:

фізичні особи — підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність — до 01 травня року, наступного за звітним;

громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації — до 1 травня року, наступного за звітним;

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України розробила новий сервіс — «Калькулятор податку на майно». Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб;

в Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи;

Національне агентство з питань запобігання корупції додало нові функції у застосунку для тих, хто подає дані для декларації, що допоможе скоротити час її заповнення.



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