Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли — Finance.ua

Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли

В Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи.

Україна фактично вже погодилася на такий крок, підписавши відповідний меморандум. У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики одразу кілька людей розповіли у коментарі порталу Обозреватель: рішення скасувати пільги для ФОПів ухвалять, це допоможе в майбутньому отримати значну підтримку від МВФ. Крім того,Україна фактично вже погодилася на такий крок, підписавши відповідний меморандум.

Законопроєкт про перегляд податкових правил зареєстрував у Раді Кабінет Міністрів за номером 8401 . Раніше в уряді проголосували за документ та підтримали його.

Згідно з документом, до 1 липня 2023-го:

скасують податок 2% для ФОПів третьої групи (повернуть 5%);

ФОПи першої та другої груп будуть зобов’язані сплачувати єдиний податок;

повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;

штрафуватимуть за відсутність РРО.

«Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов’язана виконати за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року... Але якщо повертатися у довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада „забула“ про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?» — прокоментувала рішення ексголова податкового комітету Ніна Южаніна.

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Повернення «старих» податків не дасть змоги компенсувати величезний дефіцит бюджету. За оцінками голови комітету Данила Гетманцева, за вісім місяців дії пільгових ставок бюджет недоотримав близько 7 млрд грн. Фактично щомісяця держава втрачає близько 900 млн грн. Але при цьому річний дефіцит бюджету 2023-го становитиме 1,31 трлн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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