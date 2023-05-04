Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли — Finance.ua

Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
В Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи.
У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики одразу кілька людей розповіли у коментарі порталу Обозреватель: рішення скасувати пільги для ФОПів ухвалять, це допоможе в майбутньому отримати значну підтримку від МВФ. Крім того, Україна фактично вже погодилася на такий крок, підписавши відповідний меморандум.
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Законопроєкт про перегляд податкових правил зареєстрував у Раді Кабінет Міністрів за номером 8401. Раніше в уряді проголосували за документ та підтримали його.
Згідно з документом, до 1 липня 2023-го:
- скасують податок 2% для ФОПів третьої групи (повернуть 5%);
- ФОПи першої та другої груп будуть зобов’язані сплачувати єдиний податок;
- повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;
- штрафуватимуть за відсутність РРО.
«Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов’язана виконати за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року... Але якщо повертатися у довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада „забула“ про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?» — прокоментувала рішення ексголова податкового комітету Ніна Южаніна.
Повернення «старих» податків не дасть змоги компенсувати величезний дефіцит бюджету. За оцінками голови комітету Данила Гетманцева, за вісім місяців дії пільгових ставок бюджет недоотримав близько 7 млрд грн. Фактично щомісяця держава втрачає близько 900 млн грн. Але при цьому річний дефіцит бюджету 2023-го становитиме 1,31 трлн грн.
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