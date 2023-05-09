НАЗК додало нові функції у застосунку для е-декларацій — Finance.ua

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НАЗК додало нові функції у застосунку для е-декларацій

Особисті фінанси
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НАЗК додало нові функції у застосунку для е-декларацій
НАЗК додало нові функції у застосунку для е-декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції додало нові функції у застосунку для тих, хто подає дані для декларації, що допоможе скоротити час її заповнення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.
«Новий застосунок стане в нагоді тим посадовцям та народним депутатам, які володіють фінансовими активами у вигляді акцій (пакет 5% і більше) акціонерних товариств», — ідеться у повідомленні.
«Ми оновили функцію „Дані для декларації“, додавши до неї відомості з Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у вигляді, адаптованому до форми декларації», — зауважили у НАЗК і нагадали, що акції (пакет до 5%) та інші цінні папери також підлягають декларуванню.
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Зараз функція містить дані про:
  • об'єкти нерухомості, у тому числі земельні ділянки;
  • об'єкти незавершеного будівництва, зареєстровані у Реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • транспортні засоби, у тому числі водні та повітряні;
  • акції (пакет 5% і більше) акціонерних товариств; корпоративні права в товариствах;
  • кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
  • доходи; пенсійні та соціальні виплати;
  • спадщину;
  • наявні обтяження рухомого майна.
У НАЗК сподіваються, що завдяки новим даним темпи подання декларацій високопосадовцями та депутатами Верховної Ради суттєво зростуть. Адже на сьогодні лише 39 народних депутатів відзвітували перед громадянами за свої статки за 2021 рік.
«Наразі процес декларування добровільний. Проте незабаром обов’язкове електронне декларування буде відновлене. Тому варто пам’ятати, що стратегія довготермінового успіху кожного — це доброчесність!» — акцентували в агентстві.
Як повідомлялося, щоб скористатися функцією «Дані для декларації», потрібно зайти у персональний кабінет декларанта Реєстру декларацій за допомогою КЕП і діяти відповідно до інструкції. Отримання інформації може зайняти декілька днів.
За матеріалами:
Finance.ua
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