В Україні оновлено правила заповнення митних декларацій — Finance.ua
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В Україні оновлено правила заповнення митних декларацій

Особисті фінанси
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Державна митна служба України оновила методичні рекомендації для суб’єктів господарювання щодо заповнення декларацій на товари під час процедури спільного транзиту.
1 травня 2023 року Держмитслужбою опубліковано оновлені Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їх поміщенні у митний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту. Документ розміщено у підрозділі «Методичні та навчальні матеріали» розділу «Спільний транзит (NCTS)» на офіційному вебсайті Держмитслужби.
В методичних рекомендаціях деталізовано вимоги щодо внесення даних безпеки до транзитної декларації, яка може, у тому числі, використовуватись замість ENS при ввезенні товарів на територію країн-членів ЄС.
Даними безпеки, які додатково вносяться до транзитної декларації, є, зокрема:
  • орієнтовні дата та час прибуття в митницю транзиту,
  • місце навантаження,
  • індикатор особливих обставин,
  • інформація щодо способу оплати витрат на транспортування,
  • місце вивантаження,
  • маршрут,
  • дані перевізника, відправника та одержувача.
При цьому у даних безпеки щодо перевізника, відправника та одержувача заповнюється країна реєстрації та обліковий номер суб’єкта (TIN) АБО його назва та адреса.
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Також в оновлених методичних рекомендаціях деталізовано вимоги щодо внесення інформації про транспортні засоби при переміщенні товарів залізничним транспортом. Так, при залізничних перевезеннях як ідентифікатор транспорту може використовуватися номер потяга (у разі декларування в одній декларації усіх вагонів рухомого складу потяга) або номери залізничних вагонів/платформ (у разі декларування кожного окремого залізничного вагона або платформи в окремій декларації при формуванні рухомого складу з постачань різних суб’єктів процедури).
За матеріалами:
Finance.ua
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