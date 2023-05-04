В Україні оновлено правила заповнення митних декларацій — Finance.ua

В Україні оновлено правила заповнення митних декларацій Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Державна митна служба України оновила методичні рекомендації для суб’єктів господарювання щодо заповнення декларацій на товари під час процедури спільного транзиту.

1 травня 2023 року Держмитслужбою опубліковано оновлені Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їх поміщенні у митний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту. Документ розміщено у підрозділі «Методичні та навчальні матеріали» розділу «Спільний транзит (NCTS)» на офіційному вебсайті Держмитслужби.

В методичних рекомендаціях деталізовано вимоги щодо внесення даних безпеки до транзитної декларації, яка може, у тому числі, використовуватись замість ENS при ввезенні товарів на територію країн-членів ЄС.

Даними безпеки, які додатково вносяться до транзитної декларації, є, зокрема:

орієнтовні дата та час прибуття в митницю транзиту,

місце навантаження,

індикатор особливих обставин,

інформація щодо способу оплати витрат на транспортування,

місце вивантаження,

маршрут,

дані перевізника, відправника та одержувача.

При цьому у даних безпеки щодо перевізника, відправника та одержувача заповнюється країна реєстрації та обліковий номер суб’єкта (TIN) АБО його назва та адреса.

Також в оновлених методичних рекомендаціях деталізовано вимоги щодо внесення інформації про транспортні засоби при переміщенні товарів залізничним транспортом. Так, при залізничних перевезеннях як ідентифікатор транспорту може використовуватися номер потяга (у разі декларування в одній декларації усіх вагонів рухомого складу потяга) або номери залізничних вагонів/платформ (у разі декларування кожного окремого залізничного вагона або платформи в окремій декларації при формуванні рухомого складу з постачань різних суб’єктів процедури).

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