Митні правила України: що можна ввозити з-за кордону — Finance.ua

Митні правила України: що можна ввозити з-за кордону Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

Митні правила України: що можна ввозити з-за кордону

Іноземці з усього світу продовжують приїздити в Україну під час дії воєнного стану. Слід пам’ятати, що при перетині кордону з Україною діють митні правила. Вони поширюються як на українців, так і на іноземних громадян.

Розповідаємо про правила перетину кордону, та які предмети можна ввозити до України.

Зелений митний коридор

Через «зелений» коридор можна перевозити речі, які не підлягають митному оподаткуванню й декларуванню.

Особи, які проходять (проїжджають) через зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Таким чином можна ввозити:

персональні речі;

товари, які коштують не більше 500 євро та важать до 50 кг;



їстівні продукти не для продажу, які коштують до 200 євро;



ліки (окрім наркотичних і психотропних речовин) у визначеній законодавством кількості: не більше 5 пакувань кожного препарату на одну особу.



Червоний митний коридор

Скориставшись «червоним» митним коридором дозволено перевозити речі, які потрібно письмово задекларувати, а саме:

товари, які потребують дозвільних документів;

валютні й культурні цінності;



цінні папери й платіжні документи;



препарати, які містять наркотичні, психотропні речовини чи прекурсори;



товари дорожчі за 500 євро та важчі за 50 кг.



Зверніть увагу! Податки нараховуються із розрахунку вартості товарів, для чого вам слід пред’явити митнику товарні чеки, ярлики та інші наявні документи. Якщо такі документи у вас відсутні, митники будуть вимушені визначити митну вартість товарів на підставі цін на ідентичні або схожі товари.

Пам’ятайте, що у митній декларації ви маєте зазначати точні відомості про наявні у вас товари, їх кількість і найменування.

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