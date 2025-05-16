В яких містах України найбільше квартир для оренди — Finance.ua

В яких містах України найбільше квартир для оренди Сьогодні 08:02 — Нерухомість

В яких містах України найбільше квартир для оренди

Вартість оренди в Україні впала у дев’яти містах за останні пів року. Подекуди ціни знизились на 12%. З іншої сторони середня зарплата в Україні зростає. Питання, чи зростають із нею житлові можливості?

Про це йдеться у нашій статті:

Станом на початок квітня, за даними ЛУН, у Києві пропонується в оренду приблизно 5,8 тисячі квартир.

Найбільший вибір в орендарів у ціновому діапазоні від 10 до 15−16 тисяч гривень. За ці гроші власники пропонують приблизно 700 варіантів однокімнатних квартир, більш як 300 двокімнатних та навіть 70 квартир з трьома кімнатами.

Читайте також Чи вірять покупці у падіння цін на квартири в Києві — опитування ЛУН

Найбюджетніших варіантів на ринку значно менше. У квітні серед однокімнатних квартир в бюджеті від 6 до 8 тис. гривень представлено лише 26 квартир. Серед двокімнатних в бюджеті 5−10 тис. гривень — менш як 40 варіантів.

Читайте також Як війна переписала собівартість квадратного метра

Щодо преміумсегмента, в Києві пропонують більш як 200 варіантів однокімнатних квартир з вартістю оренди понад 40 тис. гривень на місяць. Цікаво, що за 33 квартири з них орендодавці хочуть отримувати понад 70 тис. гривень орендної плати на місяць.

У Дніпрі в оренду пропонується понад три тисячі об’єктів. У Харкові потенційні орендарі також можуть обирати серед 3 тисяч варіантів. В Одесі у квітні здається 3,3 тисячі квартир. Найбільше варіантів житла у Львові — там пропонують 4,2 тисячі квартир.

Читайте також Ціни на оренду квартир у Києві зросли: у яких районах столиці жити найдешевше

Водночас Львів та Київ мають більший попит, бо міста віддалені від зони бойових дій. Так, житло у столиці, за даними ЛУН, здається в середньому за 6 днів. У Львові — за 10 днів.

Довідка Finance.ua:

Аналітики зазначають, протягом січня-березня 2025 року серед потенційних інвесторів первинки зросла частка тих, хто очікує збільшення вартості майбутнього житла від забудовників.

За останній місяць вартість оренди квартир у столиці зросла на 13,69%, або на понад 2 500 грн — із середніх 18 472 до 21 тис. грн. Про це повідомляє M2bomber. За його даними, за рік вартість оренди житла в столиці зросла ще більше — на 32,39%, або понад 5 тис. грн.

Як повідомили в GMK Center, за підсумками 2024 року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в Україні збільшилася на 32% - до 9,8 млн кв. м.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.