Що реально можна собі дозволити на мінімальну зарплату в Україні та ЄС

Самі по собі цифри мінімальної зарплати не дають повної картини. Набагато важливіше — який рівень життя вони забезпечують на практиці 2026 року.

Після сплати податків працівник в Україні отримуватиме близько 6 960 грн «на руки». У великих містах — зокрема в Києві та Львові — оренда навіть невеликої кімнати або однокімнатної квартири на околиці часто перевищує 8 тис. грн.

Це означає, що людина з мінімальною зарплатою фактично не може самостійно орендувати житло.

Близько 60−70% доходу йде на харчі та комунальні послуги. На одяг, лікування чи дозвілля коштів майже не залишається.

У Польщі мінімальна зарплата 2026 року становитиме 3 605 злотих нетто. Оренда студії у великому місті коштує в середньому 2 тис. — 2 500 злотих.

Після оплати житла залишається 1 100−1 500 злотих на харчування та щоденні витрати. Цієї суми вистачає для нормального рівня життя та якісної їжі, однак можливості для заощаджень залишаються обмеженими.

У Німеччині мінімальний дохід 2026 року становитиме близько 1 700 євро нетто. Оренда кімнати в спільній квартирі або невеликої студії обходиться в 600−900 євро.

Після витрат на житло, медичне страхування та проїзний квиток (49 євро) у працівника залишається 500−600 євро. Цих коштів достатньо не лише на якісне харчування, а й на відвідування кіно, кафе та невеликі заощадження на подорожі.

Як зміни мінімальної зарплати 2026 року вплинуть на українців і Європу

Для українців 2026 рік залишатиметься складним. Підвищення мінімальної зарплати до 8 647 грн лише частково компенсує подорожчання продуктів і комунальних послуг. Реальне зростання доходів буде обмеженим, а купівельна спроможність — усе ще низькою.

Одночасне зростання мінімальних зарплат у країнах ЄС, зокрема в Польщі та Німеччині, посилює ризик трудової міграції. Після завершення воєнного стану український ринок праці може зіткнутися з відтоком робочої сили, адже різниця в доходах залишається суттєвою.

У країнах ЄС 2026 рік стане тестом для Директиви про адекватну мінімальну заробітну плату. Уряди намагаються довести, що робота за мінімальною ставкою може гарантувати базовий рівень добробуту без додаткової державної підтримки.

