Що передбачатиме програма «єСадок»: нововведення від 2028

У межах програми «єСадок» від 2028 року щомісячні виплати покриватимуть місцеві бюджети.

Допомогу отримуватимуть батьки дітей від трьох до шести років (до семи, якщо йдеться про малюка з особливими освітніми потребами), якщо:

малюк не отримав місце в комунальному закладу дошкільної освіти;

дитині не забезпечили можливість перебувати в садочку в іншого суб’єкта або будь-який інакший спосіб за кошти місцевого бюджету.

Виплати за дитину дорослі будуть отримувати, допоки:

малюка зарахують до садочка комунального закладу або іншого суб’єкта освітньої діяльності за кошти місцевого бюджету або інакший спосіб за принципом «гроші йдуть за дитиною»;

досягнення дитиною шестирічного віку або семирічного (восьмирічного), якщо малюк має особливі освітні потреби.

Як оформити: умови, документи, строки

Найбільше уваги привернули зміни умов виплати допомоги в разі народження дитини. Від початку 2026 року її розмір становить 50 тис. грн, причому сплата цієї суми в повному обсязі відбуватиметься одноразово в разі народження першої та кожної наступної дитини.

Ця допомога є власністю дитини, Закон № 4681-IX деталізує особливості призначення виплати:

звертатися за допомогою має право один із батьків дитини або опікун (у разі встановлення опіки над дитиною), з яким дитина постійно проживає;

перелік документів, що подаються для отримання допомоги, є вичерпним (заява та копія свідоцтва про народження, а у випадку встановлення опікунства — відповідне рішення).

Загалом процедура подавання документів залишається відносно простою, а держава наголошує, що більшість процесів поступово стане цифровізованою та потребуватиме мінімум витрат часу.

Як отримати

Щоб отримати виплату, необхідно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг не пізніше 12 місяців від народження дитини. Послугу надають онлайн та офлайн.

Онлайн

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням. Для цього вам знадобиться електронний підпис. Якщо ви не маєте електронного підпису, зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Докладніше про те, що таке електронний підпис, читайте в матеріалі від Міністерства цифрової трансформації. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису.

Офлайн

Офлайн послугу можна отримати в органах соціального захисту чи в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Для цього потрібно надати такі документи:

заяву одного з батьків;

паспорт одного з батьків чи інший документ, який посвідчує особу;

податковий номер (РНОКПП);

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

документи, які засвідчують народження дитини (якщо дитина народилася за межами України).

Опікуни, окрім зазначених документів, подають також копію рішення суду про усиновлення чи встановлення опіки.

Зверніть увагу, що для отримання державної підтримки в разі народження дитини ви маєте відкрити рахунок для виплат у банку, який уклав договір із Міністерством соціальної політики. Відкрити рахунок можна завчасно, ще до народження дитини. Перелік банків, які співпрацюють з Міністерством соціальної політики, дивіться за цим посиланням

Строк розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

