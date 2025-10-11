Рейтинг найдорожчих міст на заході України для купівлі нерухомості Сьогодні 16:04 — Нерухомість

Протягом останніх 6 місяців у західних регіонах України ціни на житло підвищились майже на всі види житла. Найбільше зросла вартість на однокімнатні квартири у Тернополі (+13%) та Рівному (+9%), а знизилась у Львові (-1%) та в Ужгороді (- 8%).

Про це свідчать дані ЛУН.

Де найдорожча нерухомість на заході України

Львів

Попри незначне зниження вартості однокімнаток, Львів залишається лідером за вартістю нерухомості на заході України: двокімнатні та трикімнатні квартири подорожчали на 1% та 5%, відповідно.

Середня вартість квартир:

однокімнатні — 64 500 доларів

двокімнатні — 93 700 доларів;

трикімнатні — 119 000 доларів.

На первинному ринку «квадрат» у новобудовах подорожчав на 3% і тепер коштує близько 1 390 доларів.

Ужгород

Другим за вартістю житла на заході є місто Ужгород, яке одночасно займає третє місце по Україні:

однокімнатні квартири — 59 200 доларів (-8%);

двокімнатні — 95 000 доларів (+7%);

трикімнатні — 115 000 доларів (без змін).

Новобудови у місті за пів року трохи подешевшали — на 1%.

Чернівці

Чернівці також входять до трійки найдорожчих міст. Тут ціни на житло зросли на всі типи:

однокімнатні — 55 000 доларів (+8%);

двокімнатні — 76 900 доларів (+11%);

трикімнатні — 99 700 доларів (+13%).

«Квадрат» у новобудовах коштує 1 000 доларів, трохи дешевше ніж пів року тому (-1%).

Найпомітніше житло подорожчало у Тернополі — усі типи квартир тут зросли в ціні:

однокімнатні квартири — 41 300 доларів, ціна зросла на 13%;

двокімнатні — 61 500 доларів, ціна зросла на 12%;

трикімнатні — 69 000 доларів, вартість підвищилась на 6%.

Новобудови подорожчали на 10%. Зараз в середньому «квадрат» у Тернополі коштує 790 доларів.

У Рівному однокімнатні квартири коштують 52 000 доларів, двокімнатні — 64 000 доларів, а трикімнатні — 68 700 доларів. Новобудови подорожчали на 8% — до 1 000 доларів за 1 м².

У Луцьку, Івано-Франківську та Хмельницькому житло дешевше, але теж демонструє помірне зростання.

Наприклад, «квадрат» у новобудовах Луцька подорожчав на 7% — до 960 доларів, в Івано-Франківську на 5% — до 890 доларів, а у Хмельницькому на 10% — до 750 доларів за 1 м².

