Рейтинг найдорожчих міст на заході України для купівлі нерухомості
Протягом останніх 6 місяців у західних регіонах України ціни на житло підвищились майже на всі види житла. Найбільше зросла вартість на однокімнатні квартири у Тернополі (+13%) та Рівному (+9%), а знизилась у Львові (-1%) та в Ужгороді (- 8%).
Про це свідчать дані ЛУН.
Де найдорожча нерухомість на заході України
Львів
Попри незначне зниження вартості однокімнаток, Львів залишається лідером за вартістю нерухомості на заході України: двокімнатні та трикімнатні квартири подорожчали на 1% та 5%, відповідно.
Середня вартість квартир:
- однокімнатні — 64 500 доларів
- двокімнатні — 93 700 доларів;
- трикімнатні — 119 000 доларів.
На первинному ринку «квадрат» у новобудовах подорожчав на 3% і тепер коштує близько 1 390 доларів.
Ужгород
Другим за вартістю житла на заході є місто Ужгород, яке одночасно займає третє місце по Україні:
- однокімнатні квартири — 59 200 доларів (-8%);
- двокімнатні — 95 000 доларів (+7%);
- трикімнатні — 115 000 доларів (без змін).
Новобудови у місті за пів року трохи подешевшали — на 1%.
Чернівці
Чернівці також входять до трійки найдорожчих міст. Тут ціни на житло зросли на всі типи:
- однокімнатні — 55 000 доларів (+8%);
- двокімнатні — 76 900 доларів (+11%);
- трикімнатні — 99 700 доларів (+13%).
«Квадрат» у новобудовах коштує 1 000 доларів, трохи дешевше ніж пів року тому (-1%).
Найпомітніше житло подорожчало у Тернополі — усі типи квартир тут зросли в ціні:
- однокімнатні квартири — 41 300 доларів, ціна зросла на 13%;
- двокімнатні — 61 500 доларів, ціна зросла на 12%;
- трикімнатні — 69 000 доларів, вартість підвищилась на 6%.
Новобудови подорожчали на 10%. Зараз в середньому «квадрат» у Тернополі коштує 790 доларів.
У Рівному однокімнатні квартири коштують 52 000 доларів, двокімнатні — 64 000 доларів, а трикімнатні — 68 700 доларів. Новобудови подорожчали на 8% — до 1 000 доларів за 1 м².
У Луцьку, Івано-Франківську та Хмельницькому житло дешевше, але теж демонструє помірне зростання.
Наприклад, «квадрат» у новобудовах Луцька подорожчав на 7% — до 960 доларів, в Івано-Франківську на 5% — до 890 доларів, а у Хмельницькому на 10% — до 750 доларів за 1 м².
