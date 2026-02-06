«Резерв+» призупинить роботу
Як повідомило Міністерство оборони, 7 лютого з 00:00 до 01:00 у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.
У цей час у реєстрі «Оберіг» проходять планові технічні роботи.
«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс і виберіть „Завантажити PDF“» — йдеться в повідомленні.
Роботи завершуються о 01:00, після чого сервіси працюватимуть у звичайному режимі.
