Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50%

Світ
20
Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50%
Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50%
Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію — з 25% до 50% з 4 червня. За словами президента США, такий крок необхідний для захисту національної безпеки та підтримки американських виробників.
Про це пише Bloomberg.
В указі зазначено, що попередній рівень мит не допоміг внутрішній промисловості досягти рівня виробництва, необхідного для її стабільного розвитку та задоволення майбутніх потреб національної оборони.
Читайте також
«Підвищення раніше встановлених мит надасть більшої підтримки цим галузям і зменшить або усуне загрозу національній безпеці, яку становить імпорт сталі, алюмінію та похідних виробів з них», — йдеться в документі, який опублікував Білий дім.
Як пише Bloomberg, цей крок поглиблює напруження у торгівлі, тоді як США ведуть перемовини з кількома торговими партнерами щодо так званих «дзеркальних» мит напередодні дедлайну 9 липня.
Згідно з указом, для імпорту сталі й алюмінію з Великої Британії мито залишиться на рівні 25%. Це дозволить США та Британії до 9 липня домовитися про нові квоти або мита. Минулого місяця обидві країни досягли рамкової угоди щодо зниження торговельних бар’єрів, однак остаточна домовленість поки не набула чинності.
Читайте також
Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард заявив, що його країна проситиме про виключення з нових мит, назвавши їх «неприйнятними» для мексиканської економіки.
За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році країна імпортувала сталі й заліза на $31,3 млрд. Найбільшим постачальником була Канада — на $7,6 млрд. Мексика й інші країни Латинської Америки також входять до числа основних експортерів.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому цього року Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію — без жодних винятків для інших країн. За його словами, такі заходи мали стимулювати американське виробництво й створити нові робочі місця в країні;
  • 31 травня президент США заявив, що мита на метал зростуть удвічі — до 50%. Це рішення має зміцнити американську сталеливарну галузь, яку він назвав ключовою для економіки та національної безпеки.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems