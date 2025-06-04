Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50% — Finance.ua

Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50% Сьогодні 10:32 — Світ

Трамп підвищив мита на сталь і алюміній до 50%

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію — з 25% до 50% з 4 червня. За словами президента США, такий крок необхідний для захисту національної безпеки та підтримки американських виробників.

Про це пише Bloomberg.

В указі зазначено, що попередній рівень мит не допоміг внутрішній промисловості досягти рівня виробництва, необхідного для її стабільного розвитку та задоволення майбутніх потреб національної оборони.

«Підвищення раніше встановлених мит надасть більшої підтримки цим галузям і зменшить або усуне загрозу національній безпеці, яку становить імпорт сталі, алюмінію та похідних виробів з них», — йдеться в документі , який опублікував Білий дім.

Як пише Bloomberg, цей крок поглиблює напруження у торгівлі, тоді як США ведуть перемовини з кількома торговими партнерами щодо так званих «дзеркальних» мит напередодні дедлайну 9 липня.

Згідно з указом, для імпорту сталі й алюмінію з Великої Британії мито залишиться на рівні 25%. Це дозволить США та Британії до 9 липня домовитися про нові квоти або мита. Минулого місяця обидві країни досягли рамкової угоди щодо зниження торговельних бар’єрів, однак остаточна домовленість поки не набула чинності.

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Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард заявив, що його країна проситиме про виключення з нових мит, назвавши їх «неприйнятними» для мексиканської економіки.

За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році країна імпортувала сталі й заліза на $31,3 млрд. Найбільшим постачальником була Канада — на $7,6 млрд. Мексика й інші країни Латинської Америки також входять до числа основних експортерів.

Довідка Finance.ua:

у лютому цього року Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію — без жодних винятків для інших країн. За його словами, такі заходи мали стимулювати американське виробництво й створити нові робочі місця в країні;

31 травня президент США заявив, що мита на метал зростуть удвічі — до 50%. Це рішення має зміцнити американську сталеливарну галузь, яку він назвав ключовою для економіки та національної безпеки.

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