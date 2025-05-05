Трамп висловив думку, що не скасує запроваджені мита для низки країн — Finance.ua

Трамп висловив думку, що не скасує запроваджені мита для низки країн Сьогодні 11:45 — Світ

Трамп висловив думку, що не скасує запроваджені мита для низки країн

Запроваджені адміністрацією Дональда Трампа мита на продукцію з низки країн, можливо, не скасують.

Таку думку висловив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу NBC News. Його запитали, чи залишаться мита на постійній основі або від них згодом відмовляться.

«Ні, я б не став цього робити, тому що, якщо хтось думає, що тарифи будуть скасовані, навіщо йому будувати (бізнес. — Ред.) у США?» — сказав Трамп.

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Він визнав, що ціни на деякі товари «можуть» зрости, але стверджував, що падіння цін на енергоносії матиме більше значення для споживачів. Трамп стверджує, що поводився «дуже жорстко з Китаєм» у сфері торгівлі, але підкреслив, що тепер Пекін хоче досягти угоди з Вашингтоном.

«Це означає, що ми не втрачаємо трильйон доларів, … тому що зараз ми не ведемо з ними справи. А вони хочуть укласти угоду. Вони дуже хочуть укласти угоду. Подивимося, чим все це обернеться, але це має бути справедлива угода», — зазначив Трамп.

Американський президент підкреслив, що не робитиме винятків з мит для американського малого бізнесу, заявивши, що підприємцям це не потрібно.

Довідка Finance.ua:

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху;

11 квітня Китай підвищив мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%. Вони мали почати діяти з 12 квітня.

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