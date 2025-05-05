Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми — Finance.ua

Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми Сьогодні 10:29 — Світ

Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив занепокоєння станом американської кіноіндустрії, стверджуючи, що вона перебуває на межі кризи. Тому він доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.

Про це він написав у соцмережі Х.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025

Трамп заявив про «швидку смерть» американської кіноіндустрії внаслідок нібито узгоджених дій інших держав, які пропонують «різні стимули», щоб переманити американських кіновиробників.

Як вважає очільник Білого дому, такі кроки не лише знижують економічну активність у США, а й становлять «інформаційно-пропагандистську загрозу і загрозу національній безпеці».

«Голлівуд та багато інших регіонів США зазнають руйнувань. Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда», — заявив Трамп.

Він додав, що доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.

«Тому я уповноважую міністерство торгівлі та торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі вироблені за кордоном фільми, що потрапляють до нашої країни. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці!» — підкреслив президент США.

Раніше Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть «чесні угоди» з усіма країнами, які вели переговори.

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