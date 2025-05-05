Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми

Світ
63
Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми
Трамп вводить 100% мита на всі іноземні фільми
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив занепокоєння станом американської кіноіндустрії, стверджуючи, що вона перебуває на межі кризи. Тому він доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.
Про це він написав у соцмережі Х.
Трамп заявив про «швидку смерть» американської кіноіндустрії внаслідок нібито узгоджених дій інших держав, які пропонують «різні стимули», щоб переманити американських кіновиробників.
Читайте також
Як вважає очільник Білого дому, такі кроки не лише знижують економічну активність у США, а й становлять «інформаційно-пропагандистську загрозу і загрозу національній безпеці».
«Голлівуд та багато інших регіонів США зазнають руйнувань. Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда», — заявив Трамп.
Він додав, що доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.
Читайте також
«Тому я уповноважую міністерство торгівлі та торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі вироблені за кордоном фільми, що потрапляють до нашої країни. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці!» — підкреслив президент США.
Раніше Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть «чесні угоди» з усіма країнами, які вели переговори.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems