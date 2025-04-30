Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка) — Finance.ua
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Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка)

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Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка)
Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка)
Майже 90% українців не довіряють Дональду Трампу, який якраз відзначає свої сто днів перебування на посаді президента США. Про це йдеться в опитуванні Центру «Нова Європа».
Попри те, що Трамп на момент останнього опитування ще не був інавгурований, «Нова Європа» все ж поцікавилася оцінкою респондентів і стосовно нього. Результат був доволі оптимістичним — торік майже половина (44,6%) українців висловили свою довіру до нового американського лідера.
Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка)
Дехто міг би вважати цей рівень довіри занизьким. Проте на тлі інших європейських країн українська оцінка була справді високою. За кілька місяців до нашого опитування Pew Research Center зʼясував, що у Франції Трампу довіряло 16%, у Британії 30%, найприхильнішою виглядала лише Угорщина з довірою в 37%.
У такій доволі високій українській оцінці ми вбачали як і загальне розчарування нерішучою політикою адміністрації Джозефа Байдена щодо підтримки України, так і очікування на відновлення миру з огляду на обіцянки новообраного президента.
Зважаючи на активні миротворчі зусилля Трампа, на сто днів його президентства, Центр «Нова Європа» звернувся до своїх давніх партнерів з Info Sapiens, аби вони запитали українців, наскільки ті довіряють президентові США зараз — станом на середину квітня 2025 року.
  • Результат виявився неочікуваним:
Повністю довіряю / скоріше довіряю 7,4%
Скоріше не довіряю / зовсім не довіряю 89%
  • Для порівняння показники станом на листопад 2024 року:
Повністю довіряю / скоріше довіряю 44,6%
Скоріше не довіряю / зовсім не довіряю 47,2%
Те, що кількість недовірливих громадян зросла фактично удвічі за такий короткий проміжок часу (менше пів року), слугує особливо гучним сигналом стратегічному партнеру: вочевидь, варто щось змінювати в підходах… Адміністрація Дональда Трампа вже не раз демонструвала, що здатна чути резонні аргументи і корегувати свою політику. З останніх таких коректив, наприклад, невключення до мирного плану пункту про обовʼязкові президентські вибори.
90% - це надто високий показник, аби його ігнорувати. Йдеться не просто про емоцію і ірраціональні настрої. 90% - це заклик до Сполучених Штатів змінити підходи до України, які, як виглядало, почасти мали більше спільного з реваншистським баченням росії, аніж із міжнародним правом.
Імовірно, за цим показником стоїть не просто розчарування через те, що швидке відновлення миру не вдалося, але і через те, якими способами до миротворчої мети намагається йти Білий дім. Нагадаємо, наприклад, що Дональд Трамп вважав передчасним обговорення гарантій безпеки для України. У свою чергу, як показувало наше минулорічне опитування, більшість українців (64,1%) вважала, що на переговори з росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу. Аргумент — росія знову почне війну після нетривалої паузи.
За матеріалами:
Finance.ua
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