Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка) Сьогодні 12:27

Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10% (інфографіка)

Майже 90% українців не довіряють Дональду Трампу, який якраз відзначає свої сто днів перебування на посаді президента США. Про це йдеться в опитуванні Центру «Нова Європа».

Попри те, що Трамп на момент останнього опитування ще не був інавгурований, «Нова Європа» все ж поцікавилася оцінкою респондентів і стосовно нього. Результат був доволі оптимістичним — торік майже половина (44,6%) українців висловили свою довіру до нового американського лідера.

Дехто міг би вважати цей рівень довіри занизьким. Проте на тлі інших європейських країн українська оцінка була справді високою. За кілька місяців до нашого опитування Pew Research Center зʼясував, що у Франції Трампу довіряло 16%, у Британії 30%, найприхильнішою виглядала лише Угорщина з довірою в 37%.

У такій доволі високій українській оцінці ми вбачали як і загальне розчарування нерішучою політикою адміністрації Джозефа Байдена щодо підтримки України, так і очікування на відновлення миру з огляду на обіцянки новообраного президента.

Зважаючи на активні миротворчі зусилля Трампа, на сто днів його президентства, Центр «Нова Європа» звернувся до своїх давніх партнерів з Info Sapiens, аби вони запитали українців, наскільки ті довіряють президентові США зараз — станом на середину квітня 2025 року.

Результат виявився неочікуваним:

Повністю довіряю / скоріше довіряю 7,4%

Скоріше не довіряю / зовсім не довіряю 89%

Для порівняння показники станом на листопад 2024 року:

Повністю довіряю / скоріше довіряю 44,6%

Скоріше не довіряю / зовсім не довіряю 47,2%

Те, що кількість недовірливих громадян зросла фактично удвічі за такий короткий проміжок часу (менше пів року), слугує особливо гучним сигналом стратегічному партнеру: вочевидь, варто щось змінювати в підходах… Адміністрація Дональда Трампа вже не раз демонструвала, що здатна чути резонні аргументи і корегувати свою політику. З останніх таких коректив, наприклад, невключення до мирного плану пункту про обовʼязкові президентські вибори.

90% - це надто високий показник, аби його ігнорувати. Йдеться не просто про емоцію і ірраціональні настрої. 90% - це заклик до Сполучених Штатів змінити підходи до України, які, як виглядало, почасти мали більше спільного з реваншистським баченням росії, аніж із міжнародним правом.

Імовірно, за цим показником стоїть не просто розчарування через те, що швидке відновлення миру не вдалося, але і через те, якими способами до миротворчої мети намагається йти Білий дім. Нагадаємо, наприклад, що Дональд Трамп вважав передчасним обговорення гарантій безпеки для України. У свою чергу, як показувало наше минулорічне опитування, більшість українців (64,1%) вважала, що на переговори з росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу. Аргумент — росія знову почне війну після нетривалої паузи.

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