120 тисяч українських біженців у США можуть втратити статус уже 15 серпня — Finance.ua

120 тисяч українських біженців у США можуть втратити статус уже 15 серпня
120 тисяч українських біженців у США можуть втратити статус уже 15 серпня

Близько 120 тисяч українських біженців у США ризикують втратити правовий статус уже 15 серпня, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе заходів.
Про це пише Суспільне з посиланням на The Wall Street Journal.
За програмою «Єдність за Україну» до США прибули близько 250 тисяч громадян України. Ті, хто в’їхав до 16 серпня 2023 року, мають тимчасовий статус, що дає право на легальне перебування.
Натомість приблизно 120 тисяч осіб, які приїхали цього дня або пізніше, залишаться без документів одразу після завершення строку гуманітарного дозволу.
Програму запровадила адміністрація Джо Байдена як швидший спосіб прийняти українців, оскільки стандартна процедура надання притулку в США може тривати роками. Однак тимчасовий характер статусу означає, що після його закінчення уряд може безперешкодно затримати людину, оскільки всі адреси учасників програми вже відомі владі.
Після приходу до влади Трамп закрив програму та припинив поновлення дозволів на роботу для тих, у кого закінчився термін дії документів.
Водночас у липні він заявив журналістам, що схиляється до того, аби дозволити українцям залишатися в країні до завершення війни.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США планує запровадити новий збір «Visa integrity fee» у розмірі щонайменше 250 доларів США. Новий платіж стосуватиметься більшості категорій тимчасових відвідувачів США:
  • туристів;
  • ділових мандрівників;
  • студентів;
  • учасників культурних і робочих програм.
Держдепартамент може вимагати від деяких мандрівників внесення застави у розмірі $15 тис. для отримання ділових або туристичних віз.
За матеріалами:
suspilne.media
