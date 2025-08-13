Швейцарія приєдналася до 18 пакету санкцій Європейського Союзу — Finance.ua

Швейцарія приєдналася до 18 пакету санкцій Європейського Союзу Сьогодні 20:33 — Світ

Швейцарія 12 серпня приєдналася до 18 пакету санкцій Європейського Союзу — країна розширила санкційні списки і зменшила цінову межу на російську нафту до $47,6 за барель. Швейцарія також прийняла додаткові санкції блоку стосовно Молдови та білорусі.

Про це повідомляє федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії.

До санкційного списку додали ще 14 людей і 41 компанію, їм заморозили активи та заборонили надавати економічні ресурси. Їм також заборонили в’їзд і транзит через територію Швейцарії.

Серед нових фігурантів санкцій — російські та міжнародні компанії, що керують суднами тіньового флоту, трейдери російської нафти та постачальники для російського військово-промислового комплексу, зокрема ті, що базуються у третіх країнах.

Ще 105 суден із третіх країн потрапили під заборону на купівлю, продаж і обслуговування. Переважно це танкери російського тіньового флоту, що оминають цінову стелю на нафту та нафтопродукти або доставляють військові товари до росії.

У торговельній сфері 26 нових компаній, зокрема деякі в третіх країнах, потрапили під жорсткіший експортний контроль, головним чином через обхід обмежень на експорт БпЛА.

Під санкції також потрапили ще сім людей і три компанії з Молдови, їм заморозили активи, заборонили надавати ресурси, в’їзд і транзит через Швейцарію. Це стосується тих, хто брав участь у підтримуваних росією спробах вплинути на референдум про вступ Молдови до ЄС та президентські вибори 2024 року.

Ще вісьмом оборонним білоруським компаніям заморозили активи та заборонили надавати ресурси.

Зниження ціни на нафту почне діяти з 3 вересня, а усі інші обмеження з 23:00 12 серпня. У 18-му пакеті санкцій ЄС також увів обмеження у сфері торгівлі товарами, фінансів та енергетики. У Швейцарії зараз їх вивчають.

theБабель За матеріалами:

