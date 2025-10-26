0 800 307 555
укр
Міністерка енергетики відповіла, коли в Україні розпочнеться повноцінний опалювальний сезон

Енергетика
Попри складні обставини, повноцінний опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями, зволікань з боку уряду не буде.
Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
Гринчук зазначає, у багатьох регіонах уже розпочався опалювальний сезон для соціальної інфраструктури, соціальних об’єктів, а також для об’єктів критичної інфраструктури.
«Далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, прийматиме рішення щодо початку опалювального сезону. Затягувань з боку уряду точно не буде», — заявила Гринчук.
За її словами, уряд перебуває в постійному контакті з місцевими органами влади з цього питання.
Гринчук додала, що найближчими днями очікується зниження температури, тому в регіонах ухвалюватимуть рішення про початок опалювального сезону у своїх громадах.
Укрінформ
