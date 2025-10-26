Міністерка енергетики відповіла, коли в Україні розпочнеться повноцінний опалювальний сезон Сьогодні 12:27 — Енергетика

Попри складні обставини, повноцінний опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями, зволікань з боку уряду не буде.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Гринчук зазначає, у багатьох регіонах уже розпочався опалювальний сезон для соціальної інфраструктури, соціальних об’єктів, а також для об’єктів критичної інфраструктури.

«Далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, прийматиме рішення щодо початку опалювального сезону. Затягувань з боку уряду точно не буде», — заявила Гринчук.

За її словами, уряд перебуває в постійному контакті з місцевими органами влади з цього питання.

Гринчук додала, що найближчими днями очікується зниження температури, тому в регіонах ухвалюватимуть рішення про початок опалювального сезону у своїх громадах.

