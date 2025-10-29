Коли включать опалення у житлових будинках Львова
Від понеділка, 3 листопада, у Львові розпочинається подача тепла до житлових будинків. Тепло з’явиться у помешканнях протягом 2−5 днів, залежно від типу системи опалення.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«Садочки, школи та лікарні вже отримують тепло. Ці вихідні ще будуть відносно теплими, але від листопада поблажок не чекаємо, тому добре, що можемо ввімкнути тепло для всіх», — зазначив міський голова.
У разі виникнення збоїв у роботі системи опалення, мешканців просять повідомляти про це на гарячу лінію міста, щоб комунальні служби оперативно реагували на звернення.
«Тримаємо все під контролем. Працюємо, щоб у кожному будинку було тепло», — підкреслив Андрій Садовий.
