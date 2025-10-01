0 800 307 555
Імпорт російської нафти в Індію знизився після тиску Вашингтона — Вloomberg

У вересні постачання російської нафти до Індії зменшилося на тлі переговорів з США, однак вона все ще становить близько третини загального імпорту енергоносіїв країни. За даними Kpler Ltd., обсяги склали 1,61 млн барелів на добу, що менше за серпневі 1,72 млн і на 16% нижче показників минулого року.
Про це повідомляє Вloomberg.
Аналітики пояснюють спад кількома факторами: геополітичним тиском, зменшенням знижок на російську нафту та розширенням енергетичного кошика Індії.
США тим часом намагаються обмежити потоки російської нафти, які, за їхніми словами, допомагають фінансувати війну в Україні. Вашингтон запровадив 50% мито на імпорт індійських товарів, намагаючись змусити Нью-Делі скоротити закупівлі. Водночас проти Китаю, який також є великим покупцем, подібних заходів не вжито.
Індія відреагувала жорстко, заявивши, що продовжить купувати нафту, керуючись своїми економічними інтересами.
Представник Indian Oil Corporation Анудж Джайн додав, що закупівлі залежатимуть від ринкових умов: «Ми орієнтуємося на базову економіку».
Знижки на російську нафту марки Urals у серпні скоротилися до 1 долара за барель проти Brent — найнижчого рівня з 2022 року. Це також стримало індійські закупівлі. Утім, джерела повідомляють, що у вересні-жовтні знижки зросли до понад 3 доларів за барель, зробивши Urals знову найбільш вигідним джерелом.
Попри удари дронів по російській енергетичній інфраструктурі, поставки для Індії залишаються стабільними. За словами співрозмовників Bloomberg, нафтопереробні заводи країни мають достатньо Urals для забезпечення потреб щонайменше до листопада.
Дані також свідчать, що росія нарощує експорт: упродовж чотирьох тижнів до 28 вересня середньодобові морські поставки сягнули 3,62 млн барелів — максимального рівня за останні 16 місяців.
За матеріалами:
УНН
