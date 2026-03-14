0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі (інфографіка)

61
Імпорт зброї
Імпорт зброї, Фото: depositphotos
Україна отримала 9,7% усіх світових поставок зброї у 2021−2025 роках, ставши найбільшим імпортером озброєнь у світі.
Про це свідчать дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Як змінилися глобальні поставки озброєнь

За даними звіту, глобальні поставки основних озброєнь між державами у 2021−2025 роках зросли на 9,2% порівняно з 2016−2020 роками.
Європейські країни стали найбільшими одержувачами, збільшивши імпорт зброї більш ніж у три рази.
Серед них Україна отримала найбільшу частку — 9,7% від усіх поставок. Польща та Велика Британія стали іншими найбільшими імпортерами у регіоні.
Найбільші імпортери зброї в Європі
Найбільші імпортери зброї в Європі, Інфографіка: Finance.ua
«Поставки зброї в Україну з 2022 року є найочевиднішим фактором зростання глобальних передач озброєнь. Водночас більшість інших європейських держав також почали значно нарощувати закупівлі зброї для посилення своїх оборонних спроможностей через зростаючу загрозу з боку росії», — розповів директор програми SIPRI з передач озброєнь Метью Джордж.

Хто є найбільшим постачальником зброї у світі

США залишаються найбільшим постачальником зброї у світі, забезпечивши 42% усіх міжнародних поставок у 2021−2025 роках.
Майже половина озброєнь, переданих до європейських країн, надійшла зі США (48%), ще 7,1% - з Німеччини та 6,2% - з Франції. Частина німецького експорту до України була надана як військова допомога.
Найбільші постачальники зброї до Європи
Найбільші постачальники зброї до Європи, Інфографіка: Finance.ua
російський експорт зброї зменшився на 64%, тоді як Франція та Італія збільшили свої поставки до інших регіонів і Європи. Водночас Ізраїль збільшив частку у глобальних поставках з 3,1% до 4,4%, частково завдяки високому попиту на системи ППО.
Європа отримала 33% усіх світових поставок зброї у 2021−2025 роках. Попит у країнах НАТО зріс на 143% порівняно з попереднім п’ятиріччям через побоювання щодо росії та невизначеність щодо гарантій США щодо оборони союзників.
В Азії та Океанії імпорт зброї зменшився на 20%, головним чином через скорочення закупівель Китаєм. Індія, Пакистан, Японія та Австралія залишаються найбільшими імпортерами в регіоні, при цьому США забезпечують 35% поставок.
На Близькому Сході поставки озброєнь зменшилися на 13%, а найбільшими отримувачами залишаються Саудівська Аравія, Катар і Кувейт.
В Африці імпорт впав на 41%, водночас Марокко стало найбільшим імпортером у регіоні. В Америці поставки зросли на 12%, здебільшого завдяки Бразилії.
Згідно з даними SIPRI, зростання поставок зброї в Україну та інші європейські держави стало ключовим фактором глобального збільшення обсягів міжнародних поставок, а США, Німеччина та Франція активно підтримують країни регіону, щоб зміцнити їхню обороноздатність.
За матеріалами:
Слово і Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems