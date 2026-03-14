Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі (інфографіка)
Україна отримала 9,7% усіх світових поставок зброї у 2021−2025 роках, ставши найбільшим імпортером озброєнь у світі.
Про це свідчать дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Як змінилися глобальні поставки озброєнь
За даними звіту, глобальні поставки основних озброєнь між державами у 2021−2025 роках зросли на 9,2% порівняно з 2016−2020 роками.
Європейські країни стали найбільшими одержувачами, збільшивши імпорт зброї більш ніж у три рази.
Серед них Україна отримала найбільшу частку — 9,7% від усіх поставок. Польща та Велика Британія стали іншими найбільшими імпортерами у регіоні.
«Поставки зброї в Україну з 2022 року є найочевиднішим фактором зростання глобальних передач озброєнь. Водночас більшість інших європейських держав також почали значно нарощувати закупівлі зброї для посилення своїх оборонних спроможностей через зростаючу загрозу з боку росії», — розповів директор програми SIPRI з передач озброєнь Метью Джордж.
Хто є найбільшим постачальником зброї у світі
США залишаються найбільшим постачальником зброї у світі, забезпечивши 42% усіх міжнародних поставок у 2021−2025 роках.
Майже половина озброєнь, переданих до європейських країн, надійшла зі США (48%), ще 7,1% - з Німеччини та 6,2% - з Франції. Частина німецького експорту до України була надана як військова допомога.
російський експорт зброї зменшився на 64%, тоді як Франція та Італія збільшили свої поставки до інших регіонів і Європи. Водночас Ізраїль збільшив частку у глобальних поставках з 3,1% до 4,4%, частково завдяки високому попиту на системи ППО.
Європа отримала 33% усіх світових поставок зброї у 2021−2025 роках. Попит у країнах НАТО зріс на 143% порівняно з попереднім п’ятиріччям через побоювання щодо росії та невизначеність щодо гарантій США щодо оборони союзників.
В Азії та Океанії імпорт зброї зменшився на 20%, головним чином через скорочення закупівель Китаєм. Індія, Пакистан, Японія та Австралія залишаються найбільшими імпортерами в регіоні, при цьому США забезпечують 35% поставок.
На Близькому Сході поставки озброєнь зменшилися на 13%, а найбільшими отримувачами залишаються Саудівська Аравія, Катар і Кувейт.
В Африці імпорт впав на 41%, водночас Марокко стало найбільшим імпортером у регіоні. В Америці поставки зросли на 12%, здебільшого завдяки Бразилії.
Згідно з даними SIPRI, зростання поставок зброї в Україну та інші європейські держави стало ключовим фактором глобального збільшення обсягів міжнародних поставок, а США, Німеччина та Франція активно підтримують країни регіону, щоб зміцнити їхню обороноздатність.
