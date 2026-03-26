Місце для вашої реклами

Доходи росії від нафти та газу сягнули рекорду з початку великої війни в Україні

Доходи російської федерації від експорту нафти у березні зросли до максимуму за останні чотири роки. Цьому посприяло зростання цін на «чорне золото» через війну на Близькому Сході, а також тимчасовий дозвіл США на продаж підсанкційної російської нафти.
За даними видання Bloomberg, протягом останніх трьох тижнів середні доходи Кремля від експорту нафти зросли до 270 мільйонів доларів на день, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.
«Президент рф путін попередив, що цей несподіваний прибуток буде тимчасовим, але наразі військовий бюджет москви отримує значний приріст», — констатують журналісти.
Загалом за період з 22 лютого по 22 березня експорт російської нафти морем становив у середньому 3,6 млн барелів на день, що на 160 тисяч більше, ніж за період з 15 лютого по 15 березня.
Зокрема, за перші 22 дні березня постачання російської нафти до Індії зросли у середньому до 1,14 мільйона барелів нафти на день — проти 1,09 мільйона барелів на день у лютому.
Водночас обсяг російської нафти, що перебуває у танкерах у морі, залишається на рівні близько 135 млн барелів, що лише трохи менше від пікового значення.
Іншому ключовому покупцю російської нафти — Китаю — у період з 22 лютого по 22 березня відвантажували у середньому по 970 тисяч барелів нафти на добу, проти 1,18 мільйонів барелів у період з 15 лютого по 15 березня.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
