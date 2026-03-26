Доходи росії від нафти та газу сягнули рекорду з початку великої війни в Україні Вчора 08:20

Доходи російської федерації від експорту нафти у березні зросли до максимуму за останні чотири роки. Цьому посприяло зростання цін на «чорне золото» через війну на Близькому Сході, а також тимчасовий дозвіл США на продаж підсанкційної російської нафти.

За даними видання Bloomberg , протягом останніх трьох тижнів середні доходи Кремля від експорту нафти зросли до 270 мільйонів доларів на день, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.

«Президент рф путін попередив, що цей несподіваний прибуток буде тимчасовим, але наразі військовий бюджет москви отримує значний приріст», — констатують журналісти.

Загалом за період з 22 лютого по 22 березня експорт російської нафти морем становив у середньому 3,6 млн барелів на день, що на 160 тисяч більше, ніж за період з 15 лютого по 15 березня.

Зокрема, за перші 22 дні березня постачання російської нафти до Індії зросли у середньому до 1,14 мільйона барелів нафти на день — проти 1,09 мільйона барелів на день у лютому.

Водночас обсяг російської нафти, що перебуває у танкерах у морі, залишається на рівні близько 135 млн барелів, що лише трохи менше від пікового значення.

Іншому ключовому покупцю російської нафти — Китаю — у період з 22 лютого по 22 березня відвантажували у середньому по 970 тисяч барелів нафти на добу, проти 1,18 мільйонів барелів у період з 15 лютого по 15 березня.

