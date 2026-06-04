Президент Чехії закликав відмовитися від крони та перейти на євро Сьогодні 07:18 — Валюта

Президент Чехії Петр Павел відкрито зажадав розпочати підготовку до переходу на євро, щоб Чехія отримала повноцінне право голосу на стратегічних самітах Євросоюзу.

Президент Чехії Петр Павел виступив за перехід країни на євро. На його думку, членство в єврозоні дозволить Чехії брати безпосередню участь у процесі ухвалення ключових економічних рішень у межах Європейського Союзу.

Відповідну заяву глава держави зробив під час виступу на празькій конференції reVize Česka, передає Сzechia-online.

«Чеська крона ризикує перетворитися на гальмо для національної економіки, а сама країна — залишитися пасивним спостерігачем за дверима великої європейської політики», — заявив Петр Павел.

Він відкрито зажадав розпочати підготовку до переходу на євро, щоб Чехія нарешті отримала повноцінне право голосу на стратегічних самітах Євросоюзу.

Чехія не бере участі в окремих зустрічах країн єврозони

Президент також звернув увагу на те, що Чехія не представлена на засіданнях самітів країн єврозони, де обговорюються питання економічної та фінансової політики. Така ситуація обмежує вплив Праги на процеси ухвалення рішень у Європейському Союзі та не відповідає довгостроковим інтересам країни.

«Сам факт того, що наша економіка тісно пов’язана з єврозоною, має підштовхнути нас до висновку, що краще сидіти за столом, де ухвалюють рішення, ніж стояти за дверима і потім просто миритися з ними», — заявив Павел.

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На думку президента, національна валюта не повинна бути недоторканним ідолом. Якщо теперішній фінансовий інструмент заважає розвитку компаній та обмежує загальне економічне зростання, від нього слід без вагань відмовитися. Повна інтеграція до єврозони відкриє перед республікою можливість безпосередньо формувати правила гри на ринку Європи.

Дискусія навколо заміни крони на єдину європейську валюту обіцяє стати головним політичним протистоянням у країні на найближчі роки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Угорщина прагне перейти на євро до 2030 року.

Ми також писали , що в 2026 році Єврозона розширилася: до країн, де офіційною валютою є євро, приєдналася Болгарія. Водночас чимало держав Європейського Союзу й надалі використовують власні валюти. Тому перед поїздкою варто заздалегідь перевірити, де можна розраховуватися євро, а де приймають місцеву валюту.

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