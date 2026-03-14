Жінки посідають майже третину місць у наглядових радах українських компаній — дослідження
У 2026 році 81% наглядових рад мають щонайменше одну жінку у своєму складі, тоді як у 2025 році цей показник становив 87%. Частка місць, які займають жінки, залишається незмінною — 31%, що відповідає рівню попереднього року.
Про це свідчать результати дослідження ГО Women on Boards Ukraine та Deloitte Ukraine про гендерну різноманітність та інклюзивність у наглядових радах українських компаній та установ.
За останній рік 20% компаній повідомили про зростання кількості жінок у складі наглядових рад, тоді як 72% не зафіксували змін, а 9% навіть відзначили зниження представленості.
Стереотипи залишаються бар’єром
Попри високий рівень визнання компетентності жінок у корпоративному управлінні, гендерні стереотипи все ще впливають на кар’єрні можливості.
З одного боку, 100% опитаних погоджуються, що жінки є настільки ж ефективними лідерами, як і чоловіки, а 98% вважають, що гендерна різноманітність підвищує ефективність наглядових рад.
Читайте також
З іншого боку, стереотипні уявлення про жінку у бізнесі залишаються поширеними.
Зокрема, 42% жінок і 22% чоловіків вважають, що роль члена наглядової ради в українському суспільстві досі сприймається як «традиційно чоловіча».
Жінки також значно частіше відчувають необхідність доводити свою професійну компетентність. 68% жінок переконані, що змушені робити це частіше, тоді як серед чоловіків такої думки дотримуються лише 22%.
Крім того, 45% жінок вважають, що помилки жінок-лідерок оцінюються суворіше, тоді як серед чоловіків так вважають лише 4%.
Також 90% опитаних жінок заявили, що стикалися з проявами дискримінації. Зокрема 55% жінок стикалися з розривом в оплаті праці, 39% - з словесними образами, 32% - з соціальною сегрегацією.
Чи достатньо компанії роблять для протидії дискримінації
Попри зростання уваги до теми різноманіття, більшість компаній поки що не впровадили системних механізмів для цього.
Лише 33% опитаних компаній мають формалізовану політику Diversity, Equity & Inclusion (DEI). Серед тих, хто її запровадив, 94% вважають принципи DEI невід’ємною частиною корпоративної культури.
Водночас інструменти вимірювання прогресу залишаються рідкісними:
- лише 7% компаній регулярно вимірюють гендерний баланс,
- 9% інтегрують питання DEI у процес реалізації стратегії,
- лише 6% мають вимогу щодо мінімальної частки жінок у наглядових радах.
Поділитися новиною
