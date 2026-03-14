Жінки посідають майже третину місць у наглядових радах українських компаній — дослідження Сьогодні 16:11

Жінки займають 31% місць у наглядових радах українських компаній, Фото: freepik

У 2026 році 81% наглядових рад мають щонайменше одну жінку у своєму складі, тоді як у 2025 році цей показник становив 87%. Частка місць, які займають жінки, залишається незмінною — 31%, що відповідає рівню попереднього року.

Про це свідчать результати дослідження ГО Women on Boards Ukraine та Deloitte Ukraine про гендерну різноманітність та інклюзивність у наглядових радах українських компаній та установ.

Гендерна різноманітність у наглядових радах 2026, Інфографіка: ГО Women on Boards Ukraine та Deloitte Ukraine

За останній рік 20% компаній повідомили про зростання кількості жінок у складі наглядових рад, тоді як 72% не зафіксували змін, а 9% навіть відзначили зниження представленості.

Стереотипи залишаються бар’єром

Попри високий рівень визнання компетентності жінок у корпоративному управлінні, гендерні стереотипи все ще впливають на кар’єрні можливості.

З одного боку, 100% опитаних погоджуються, що жінки є настільки ж ефективними лідерами, як і чоловіки, а 98% вважають, що гендерна різноманітність підвищує ефективність наглядових рад.

З іншого боку, стереотипні уявлення про жінку у бізнесі залишаються поширеними.

Зокрема, 42% жінок і 22% чоловіків вважають, що роль члена наглядової ради в українському суспільстві досі сприймається як «традиційно чоловіча».

Жінки також значно частіше відчувають необхідність доводити свою професійну компетентність. 68% жінок переконані, що змушені робити це частіше, тоді як серед чоловіків такої думки дотримуються лише 22%.

Гендерні стереотипи, Інфографіка: ГО Women on Boards Ukraine та Deloitte Ukraine

Крім того, 45% жінок вважають, що помилки жінок-лідерок оцінюються суворіше, тоді як серед чоловіків так вважають лише 4%.

Також 90% опитаних жінок заявили, що стикалися з проявами дискримінації. Зокрема 55% жінок стикалися з розривом в оплаті праці, 39% - з словесними образами, 32% - з соціальною сегрегацією.

Виявлені форми дискримінації, Інфографіка: ГО Women on Boards Ukraine та Deloitte Ukraine

Чи достатньо компанії роблять для протидії дискримінації

Попри зростання уваги до теми різноманіття, більшість компаній поки що не впровадили системних механізмів для цього.

Лише 33% опитаних компаній мають формалізовану політику Diversity, Equity & Inclusion (DEI). Серед тих, хто її запровадив, 94% вважають принципи DEI невід’ємною частиною корпоративної культури.

Водночас інструменти вимірювання прогресу залишаються рідкісними:

лише 7% компаній регулярно вимірюють гендерний баланс,

9% інтегрують питання DEI у процес реалізації стратегії,

лише 6% мають вимогу щодо мінімальної частки жінок у наглядових радах.

