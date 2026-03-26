Місце для вашої реклами

Угорщина втратить понад 1 млрд доларів, якщо припинить постачати газ в Україну — МЗС

Угорщина втратить понад 1 мільярд доларів, якщо вирішить зупинити постачання газу в Україну.
Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає hromadske.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що країна поступово буде припиняти постачання газу в Україну, доки не відновиться транзит російської нафти через трубопровід «Дружба».
За словами Тихого, нині імпорт угорського газу ще не зупинений, проте якщо Угорщина все ж вирішить це зробити, то єдиним наслідком буде «позбавлення економіки Угорщини й угорців понад мільярда доларів». Саме стільки Угорщина отримала у 2025 році за постачання газу в Україну.

Позиція України щодо постачання енергоресурів

«Це його (Орбана. — Ред.) справа, якщо він хоче це робити. Україна має сьогодні необхідні обсяги газу. Україна знає, звідки отримати необхідні обсяги газу, навіть у разі припинення Угорщиною постачання», — вказує речник.
Тихий пояснив, що Україна — «диверсифікована країна», і свого часу забезпечила постачання енергоресурсів з різних джерел, щоб не залежати від того, що «захоче прем’єр-міністр сусідньої країни в рамках своєї виборчої кампанії».

Ситуація з транзитом нафти

З кінця січня 2026 року транзит нафти маршрутом «Дружба» через українську територію зупинився. Саме через «Дружбу» Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти.
Угорщина у відповідь заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба» не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює «Дружба».
Україна наголошувала, що транзит «Дружбою» зупинився після російських атак, і пропонувала ЄС використовувати для транзиту нафти до Угорщини й Словаччини інші елементи своєї нафтотранспортної інфраструктури, зокрема нафтопровід «Одеса — Броди».
Угорщина й Словаччина називають припинення транзиту «Дружбою» політичним рішенням і способом шантажу, покликаючись на певні супутникові знімки, що нібито свідчили про відсутність уражень.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Також за темою
