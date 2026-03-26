Чому квартири-сталінки такі популярні у 2026 році Вчора 20:23

Сталінка у Києві

Попри активне будівництво нових житлових комплексів, квартири у сталінках не втрачають актуальності. Розповідаємо, що саме приваблює покупців, навіть попри високі ціни.

Локація та обмежена пропозиція

Сталінки зазвичай розташовані в центральних районах із вже сформованою інфраструктурою — транспортом, парками та соціальними об’єктами. Це середовище, яке не потребує очікування, як у новобудовах.

Водночас пропозиція такого житла обмежена, адже нові будинки цього типу не зводять. Якісні варіанти швидко знаходять покупців, що підтримує попит на стабільному рівні.

Площа як ключова перевага

Однією з головних причин популярності сталінок є більша площа квартир у порівнянні з будинками пізніших періодів.

Типові параметри:

однокімнатні — від 32 кв. м;

двокімнатні — від 44 до 70 кв. м;

трикімнатні — від 57 до 85 кв. м;

чотирикімнатні — від 90 до 110 кв. м.

У середньому на вторинному ринку площа таких квартир становить від 45 до 100 кв. м, хоча трапляються і більші варіанти.

Окремо варто відзначити кухні — їхня площа часто сягає 10−15 кв. м, що перевищує показники багатьох інших типів житла.

Особливості планування та комфорту

Сталінки вирізняються високими стелями — від 3,2 метра і більше, що додає простору та дозволяє адаптувати планування під сучасні потреби.

Серед інших переваг:

великі кімнати та ізольовані приміщення;

товсті цегляні стіни з кращою шумоізоляцією;

більш стабільна температура в квартирі.

Які ризики варто врахувати

Головний недолік — вік будівель. Інженерні мережі можуть бути зношеними і потребувати заміни, що збільшує витрати на ремонт.

Також варто враховувати:

вищі витрати на утримання через велику площу;

необхідність ремонту у більшості випадків;

повільніший продаж квартир без оновлення.

Таким чином, сталінки дедалі більше сприймаються не як застаріле житло, а як окремий сегмент із чіткими перевагами та стабільним попитом.

