Чому квартири-сталінки такі популярні у 2026 році

Сталінка у Києві
Попри активне будівництво нових житлових комплексів, квартири у сталінках не втрачають актуальності. Розповідаємо, що саме приваблює покупців, навіть попри високі ціни.

Локація та обмежена пропозиція

Сталінки зазвичай розташовані в центральних районах із вже сформованою інфраструктурою — транспортом, парками та соціальними об’єктами. Це середовище, яке не потребує очікування, як у новобудовах.
Водночас пропозиція такого житла обмежена, адже нові будинки цього типу не зводять. Якісні варіанти швидко знаходять покупців, що підтримує попит на стабільному рівні.

Площа як ключова перевага

Однією з головних причин популярності сталінок є більша площа квартир у порівнянні з будинками пізніших періодів.
Типові параметри:
  • однокімнатні — від 32 кв. м;
  • двокімнатні — від 44 до 70 кв. м;
  • трикімнатні — від 57 до 85 кв. м;
  • чотирикімнатні — від 90 до 110 кв. м.
У середньому на вторинному ринку площа таких квартир становить від 45 до 100 кв. м, хоча трапляються і більші варіанти.
Окремо варто відзначити кухні — їхня площа часто сягає 10−15 кв. м, що перевищує показники багатьох інших типів житла.
Особливості планування та комфорту

Сталінки вирізняються високими стелями — від 3,2 метра і більше, що додає простору та дозволяє адаптувати планування під сучасні потреби.
Серед інших переваг:
  • великі кімнати та ізольовані приміщення;
  • товсті цегляні стіни з кращою шумоізоляцією;
  • більш стабільна температура в квартирі.

Які ризики варто врахувати

Головний недолік — вік будівель. Інженерні мережі можуть бути зношеними і потребувати заміни, що збільшує витрати на ремонт.
Також варто враховувати:
  • вищі витрати на утримання через велику площу;
  • необхідність ремонту у більшості випадків;
  • повільніший продаж квартир без оновлення.
Таким чином, сталінки дедалі більше сприймаються не як застаріле житло, а як окремий сегмент із чіткими перевагами та стабільним попитом.
Телеканал 24
