0 800 307 555
укр
Ринок оренди пожвавився: у яких містах найбільше відгуків

Нерухомість
61
Попит на житло в Україні змінюється залежно від регіону
У 2026 році попит на оренду житла зріс у більшості обласних центрів України.
Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість.
Найбільш помітне зростання фіксується у прифронтових і частині центральних міст. Це пов’язано з внутрішньою міграцією населення, попитом з боку військових і обмеженою пропозицією житла. У великих містах спостерігається зниження активності, що може бути зумовлено безпековими чинниками та сезонністю.
Водночас у західних регіонах зберігається стабільно високий попит із поступовим зростанням. Найбільша активність орендарів традиційно зосереджена у сегменті одно- та двокімнатного житла.
Запоріжжя та Харків лідирують за попитом на оренду житла
Інфографіка: OLX Нерухомість

Оренда 1-кімнатних квартир

Найвищою активність пошукачів у березні 2026 була у Запоріжжі: майже 40 відгуків на 1 оголошення про оренду 1-кімнатної квартири. Це майже в 4 рази більше, ніж у березні 2025. Помітне зростання попиту спостерігали також в Харкові: 30 відгуків на 1 оголошення (зростання в 3 рази).
Високий попит зафіксували й у Сумах, 25 відгуків на 1 оголошення. Однак порівняно з минулим роком, він нижчий на 56%. Таким же рівень активності є в Житомирі, 25 відгуків на 1 оголошення, проте тут маємо зростання на 48%, у порівнянні з березнем 2025.
Попит на рівні 20−24 відгуків на 1 оголошення про оренду 1-кімнатної квартири спостерігали у низці міст, серед них:
  • Кропивницький, 24 відгуки на 1 оголошення;
  • Чернівці, 23 відгуки на 1 оголошення;
  • Ужгород та Черкаси, 20 відгуків на 1 оголошення.
Натомість у великих обласних центрах попит на оренду 1-кімнатних квартир фіксували в межах 11−15 відгуків. Однак якщо у деяких це більше, ніж минулого року (Львів +40%, Дніпро +3%), то в певних містах попит став меншим (Одеса -28%, Київ -15%).

Оренда 2-кімнатних квартир

У сегменті оренди 2-кімнатних квартир за рівнем попиту також лідирує Запоріжжя: у березні 2026 фіксували 38 відгуків на 1 оголошення. На другому місці — Харків, із показником у 37 відгуків на 1 оголошення. В обох містах показники майже в 4 рази вищі, до березня 2025. 27 відгуків на 1 оголошення фіксували у Сумах, що, навпаки, нижче на 51%, у порівнянні з минулим роком.
У Кропивницькому попит на рівні 23 відгуків на 1 оголошення щодо оренди 2-кімнатної квартири. У межах 20−21 відгук на 1 оголошення спостерігали показники у Херсоні та Луцьку. Загалом, у цих містах активність шукачів зросла, порівняно з минулим роком.
Дещо нижчим у сегменті оренди 2-кімнатних квартир є попит у Черкасах (19 відгуків на 1 оголошення), Житомирі (18) та Ужгороді (16).
12 відгуків на 1 оголошення спостерігали у Львові (+46%). Також зріс попит у Дніпрі: на 12% до 9 відгуків на 1 оголошення. У Києві та Одесі попит знизився до 10 відгуків на 1 оголошення (на -6% та -29% відповідно).

Оренда 3-кімнатних квартир

У сегменті оренди 3-кімнатних квартир попит менший, однак в окремих містах він все ж помітно вищий, ніж в інших.
Серед них, як і в інших сегментах, Запоріжжя, де активність шукачів зросла в майже 4 рази: до 29 відгуків у березні 2026. У Сумах показник натомість став нижчим на 37%, до 28 відгуків на 1 оголошення цього року.
На рівні 20−22 відгуків на 1 оголошення про оренду 3-кімнатної квартири фіксували попит у Харкові та Черкасах. В Ужгороді, Херсоні та Житомирі спостерігали активність від 15 до 17 відгуків на 1 оголошення у березні 2026.
У великих містах попит варіюється в межах від 5 до 7 відгуків на 1 оголошення. В Одесі та Києві це менше, ніж у березні 2025. Натомість у Львові та Дніпрі, навпаки, попит став вищим.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
НерухомістьОренда житла
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems