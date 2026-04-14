Ринок оренди пожвавився: у яких містах найбільше відгуків

Попит на житло в Україні змінюється залежно від регіону

У 2026 році попит на оренду житла зріс у більшості обласних центрів України.

Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість

Найбільш помітне зростання фіксується у прифронтових і частині центральних міст. Це пов’язано з внутрішньою міграцією населення, попитом з боку військових і обмеженою пропозицією житла. У великих містах спостерігається зниження активності, що може бути зумовлено безпековими чинниками та сезонністю.

Водночас у західних регіонах зберігається стабільно високий попит із поступовим зростанням. Найбільша активність орендарів традиційно зосереджена у сегменті одно- та двокімнатного житла.

Запоріжжя та Харків лідирують за попитом на оренду житла, Інфографіка: OLX Нерухомість

Оренда 1-кімнатних квартир

Найвищою активність пошукачів у березні 2026 була у Запоріжжі: майже 40 відгуків на 1 оголошення про оренду 1-кімнатної квартири. Це майже в 4 рази більше, ніж у березні 2025. Помітне зростання попиту спостерігали також в Харкові: 30 відгуків на 1 оголошення (зростання в 3 рази).

Високий попит зафіксували й у Сумах, 25 відгуків на 1 оголошення. Однак порівняно з минулим роком, він нижчий на 56%. Таким же рівень активності є в Житомирі, 25 відгуків на 1 оголошення, проте тут маємо зростання на 48%, у порівнянні з березнем 2025.

Попит на рівні 20−24 відгуків на 1 оголошення про оренду 1-кімнатної квартири спостерігали у низці міст, серед них:

Кропивницький, 24 відгуки на 1 оголошення;

Чернівці, 23 відгуки на 1 оголошення;

Ужгород та Черкаси, 20 відгуків на 1 оголошення.

Натомість у великих обласних центрах попит на оренду 1-кімнатних квартир фіксували в межах 11−15 відгуків. Однак якщо у деяких це більше, ніж минулого року (Львів +40%, Дніпро +3%), то в певних містах попит став меншим (Одеса -28%, Київ -15%).

Оренда 2-кімнатних квартир

У сегменті оренди 2-кімнатних квартир за рівнем попиту також лідирує Запоріжжя: у березні 2026 фіксували 38 відгуків на 1 оголошення. На другому місці — Харків, із показником у 37 відгуків на 1 оголошення. В обох містах показники майже в 4 рази вищі, до березня 2025. 27 відгуків на 1 оголошення фіксували у Сумах, що, навпаки, нижче на 51%, у порівнянні з минулим роком.

У Кропивницькому попит на рівні 23 відгуків на 1 оголошення щодо оренди 2-кімнатної квартири. У межах 20−21 відгук на 1 оголошення спостерігали показники у Херсоні та Луцьку. Загалом, у цих містах активність шукачів зросла, порівняно з минулим роком.

Дещо нижчим у сегменті оренди 2-кімнатних квартир є попит у Черкасах (19 відгуків на 1 оголошення), Житомирі (18) та Ужгороді (16).

12 відгуків на 1 оголошення спостерігали у Львові (+46%). Також зріс попит у Дніпрі: на 12% до 9 відгуків на 1 оголошення. У Києві та Одесі попит знизився до 10 відгуків на 1 оголошення (на -6% та -29% відповідно).

Оренда 3-кімнатних квартир

У сегменті оренди 3-кімнатних квартир попит менший, однак в окремих містах він все ж помітно вищий, ніж в інших.

Серед них, як і в інших сегментах, Запоріжжя, де активність шукачів зросла в майже 4 рази: до 29 відгуків у березні 2026. У Сумах показник натомість став нижчим на 37%, до 28 відгуків на 1 оголошення цього року.

На рівні 20−22 відгуків на 1 оголошення про оренду 3-кімнатної квартири фіксували попит у Харкові та Черкасах. В Ужгороді, Херсоні та Житомирі спостерігали активність від 15 до 17 відгуків на 1 оголошення у березні 2026.

У великих містах попит варіюється в межах від 5 до 7 відгуків на 1 оголошення. В Одесі та Києві це менше, ніж у березні 2025. Натомість у Львові та Дніпрі, навпаки, попит став вищим.

