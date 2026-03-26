Європу накрила картопляна криза: що сталось

Європейський ринок картоплі стикається зі значним надлишком продукції, зумовленим перевиробництвом. Це змушує деяких фермерів платити за утилізацію овочів.
Видання GroceryGazette пише, що загальний надлишок картоплі в ЄС становить приблизно 3,3 мільйона тонн. Ціни на овоч буквально опускаються нижче нуля. Аби згодувати картоплю тваринам, її власникам доводиться доплачувати близько 1,15 долара за 100 кілограмів.
Фермери в Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Франції протягом останніх двох років збільшили вирощування картоплі завдяки високому попиту та вигідним контрактним цінам, що призвело до високих врожаїв. Однак попит на картоплю знизився через зростання конкуренції з боку Азії та мита США, а також через ослаблення долара. Все це призвело до структурного профіциту.
Надлишок пропозиції призводить до того, що картоплю згодовують тваринам, використовують для виробництва біогазу та переробляють на крохмаль. Витрати на утилізацію овочів лягають на фермерів.
Надлишок картоплі оцінюють у 800 тисяч тонн у Бельгії, у 1 млн тонн у Франції та від 500 до 600 тисяч тонн в Нідерландах. Остання країна, наприклад, на 20% збільшила обсяги зібраного врожаю за рік.
«Не всі можуть зберігати свою картоплю так довго. Більше того, наразі немає перспектив покращення ринку. В результаті виробники вирішують не витрачатися на зберігання», — кажуть європейські аналітики.
УНІАН
Також за темою
Також за темою
