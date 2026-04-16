Навчання, бізнес і вакансії: які можливості пропонують українцям для повернення з-за кордону Сьогодні 19:07

Співбесіда після повернення в Україну

Україна вже зараз формує інструменти для повернення громадян з-за кордону та їхньої швидкої інтеграції в економіку. Йдеться не лише про плани, а про діючі програми — від навчання й грантів до підтримки бізнесу та роботодавців. Із посиланням на Держслужбу зайнятості розповідаємо про такі можливості детальніше.

За словами голови правління Фонду соцстрахування на випадок безробіття Наталії Землянської, Державна служба зайнятості вже реалізує комплекс програм, спрямованих на пожвавлення ринку праці та підтримку різних категорій громадян.

Які можливості вже доступні

Служба зайнятості пропонує кілька ключових напрямів підтримки — як для шукачів роботи, так і для бізнесу.

Навчання та перекваліфікація

Через дефіцит кадрів, який оцінюється приблизно у 450 тис. фахівців, держава робить акцент на швидкому навчанні:

ваучери на безоплатне здобуття нової професії;

програми перекваліфікації для ветеранів;

навчання жінок для роботи у традиційно «чоловічих» професіях;

підготовка у центрах профтехосвіти з фокусом на практичні навички.

Гранти на власний бізнес

Програма «Власна справа» дозволяє отримати фінансування на запуск бізнесу. Кошти надаються на обладнання чи розвиток, а повернення відбувається через сплату податків у разі створення робочих місць.

Окремі напрямки передбачають підтримку ветеранів, їхніх родин, а також розвиток переробної галузі.

Підтримка роботодавців

Держава також стимулює бізнес до створення робочих місць:

компенсація частини зарплат;

покриття витрат на ЄСВ;

допомога в облаштуванні робочих місць;

підтримка релокованих підприємств.

За останній рік такими програмами скористалися близько 22 тис. роботодавців.

Визнання навичок і зарплатні можливості

Окремий напрям — офіційне підтвердження кваліфікацій без тривалого навчання. В Україні працює мережа з 211 кваліфікаційних центрів, де можна скласти іспит і отримати документ державного зразка на основі практичних навичок.

Водночас у дефіцитних галузях, зокрема в будівництві та логістиці, рівень оплати праці може сягати 50−60 тис. грн, що робить такі вакансії привабливими для повернення фахівців.

