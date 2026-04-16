0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Навчання, бізнес і вакансії: які можливості пропонують українцям для повернення з-за кордону

35
Співбесіда після повернення в Україну
Україна вже зараз формує інструменти для повернення громадян з-за кордону та їхньої швидкої інтеграції в економіку. Йдеться не лише про плани, а про діючі програми — від навчання й грантів до підтримки бізнесу та роботодавців. Із посиланням на Держслужбу зайнятості розповідаємо про такі можливості детальніше.
За словами голови правління Фонду соцстрахування на випадок безробіття Наталії Землянської, Державна служба зайнятості вже реалізує комплекс програм, спрямованих на пожвавлення ринку праці та підтримку різних категорій громадян.

Які можливості вже доступні

Служба зайнятості пропонує кілька ключових напрямів підтримки — як для шукачів роботи, так і для бізнесу.

Навчання та перекваліфікація

Через дефіцит кадрів, який оцінюється приблизно у 450 тис. фахівців, держава робить акцент на швидкому навчанні:
  • ваучери на безоплатне здобуття нової професії;
  • програми перекваліфікації для ветеранів;
  • навчання жінок для роботи у традиційно «чоловічих» професіях;
  • підготовка у центрах профтехосвіти з фокусом на практичні навички.

Гранти на власний бізнес

Програма «Власна справа» дозволяє отримати фінансування на запуск бізнесу. Кошти надаються на обладнання чи розвиток, а повернення відбувається через сплату податків у разі створення робочих місць.
Окремі напрямки передбачають підтримку ветеранів, їхніх родин, а також розвиток переробної галузі.

Підтримка роботодавців

Держава також стимулює бізнес до створення робочих місць:
  • компенсація частини зарплат;
  • покриття витрат на ЄСВ;
  • допомога в облаштуванні робочих місць;
  • підтримка релокованих підприємств.
За останній рік такими програмами скористалися близько 22 тис. роботодавців.
Читайте також

Визнання навичок і зарплатні можливості

Окремий напрям — офіційне підтвердження кваліфікацій без тривалого навчання. В Україні працює мережа з 211 кваліфікаційних центрів, де можна скласти іспит і отримати документ державного зразка на основі практичних навичок.
Водночас у дефіцитних галузях, зокрема в будівництві та логістиці, рівень оплати праці може сягати 50−60 тис. грн, що робить такі вакансії привабливими для повернення фахівців.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаМіграціяБізнесГранти
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems