День фінансів: вартість долара та євро через рік, іпотека з підтримкою від роботодавця, робота банків з PEP Сьогодні 17:45

Четвер, 16 квітня. Які галузі бронюють найбільше працівників, та скільки коштуватиме долар та євро через 12 місяців.

Вартість долара та євро через рік

Українські підприємства оновили свої валютні прогнози на найближчі 12 місяців. Згідно з даними Національного банку, очікуване середнє значення обмінного курсу гривні до долара США становить 45,00 грн/$ (попередній прогноз — 44,27 грн/$). Вперше бізнес надав прогноз щодо європейської валюти: очікується, що курс становитиме 54,00 грн/€.

Крім того, бізнес пом’якшив стримані оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 4.7% порівняно з «мінус» 5.8% у ІV кварталі. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства транспорту та зв’язку, а також інших видів діяльності.

Іпотека з підтримкою від роботодавця

В Україні запровадили нову модель іпотечного кредитування, яка передбачає часткову компенсацію витрат працівника з боку роботодавця. На першому етапі програма орієнтована на співробітників «Укрзалізниці», які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Нова модель передбачає кілька форматів фінансової підтримки

До речі, як свідчать дані ЛУН, у 2025−2026 роках інтерес до купівлі будинків поступово відновлюється після зниження на початку 2024 року.

До речі, як свідчать дані ЛУН, у 2025−2026 роках інтерес до купівлі будинків поступово відновлюється після зниження на початку 2024 року.

Штрафи для орендодавців

У Верховній Раді наразі не розглядають ініціатив щодо запровадження нових штрафів для власників житла, які здають його в оренду, розповіла голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк. За її словами, чинне законодавство вже передбачає відповідальність за несплату податків із доходів від оренди, тому підстав говорити про підготовку якихось окремих нових штрафів для ринку оренди сьогодні немає.

Робота банків з PEP

У Нацбанку заявили , що банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними осіб (PEP), автоматично відносячи їх до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин і безпідставно обмежуючи доступ до фінансових послуг. У НБУ наголошують, що банки мають застосовувати саме ризик-орієнтований підхід.

Бронювання працівників

На двох найбільших порталах з пошуку роботи сумарно 197 тис. активних вакансій, з них 17,7 тис. позначають можливість бронювання. Лідер за часткою вакансій з бронюванням — будівництво й архітектура: майже 29%. Другий кластер — енергетика. Географія вакансій з бронюванням неоднорідна. Серед 24 обласних центрів і Києва лідирує Харків — 17% вакансій з бронюванням проти 12% у середньому в країні. За ним ідуть Київ (15%), Житомир (15%) та Запоріжжя (14%).

Ринок праці Польщі

Кількість осіб працездатного віку в Польщі поступово зменшується. Відповідно до демографічних прогнозів, упродовж наступних 35 років кількість працездатного населення в Польщі скорочуватиметься в середньому на 250 тис. осіб щороку. Роботодавці вважають , що одним із ключових способів компенсувати дефіцит кадрів є залучення працівників з-за кордону.

Фінансова допомога Україні

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив , що перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва. У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026.

Також Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

У новому звіті МВФ сказано , що економіка України демонструватиме зростання у найближчі роки, однак темпи інфляції випереджатимуть динаміку ВВП. Водночас обсяги міжнародної фінансової підтримки можуть скоротитися.

Дохідність ОВДП

У Національному банку вважають , що зниження дохідності облігацій внутрішньої державної позики, яке спостерігається від початку 2026 року, є природним ринковим процесом і не створює загроз для фінансової системи. Регулятор пояснює це поєднанням високого попиту, сповільнення інфляції та зміною очікувань інвесторів. Попри зниження дохідності, інтерес до державних облігацій залишається високим. Зокрема, активніше інвестує населення.

Найпоширеніші помилки під час заповнення декларацій

Кампанія декларування-2026 завершилася. Водночас якщо після подання декларації до Реєстру ви помітили неточність чи помилку, закон передбачає 30 днів для подання виправленої декларації 1 раз. НАЗК назвало найпоширеніші помилки , яких припускаються декларанти, — від забутих родичів до користування майном.

