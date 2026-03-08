Жінки очолили понад третину нових компаній в Україні у 2025 році
У 2025 році жінки очолили 12,7 тисячі нових компаній. Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
У яких регіонах найбільше директорок
Найбільше компаній, які очолюють жінки, традиційно реєструють у Києві — 4 233 бізнеси. Далі йдуть Дніпропетровщина (1 071), Львівщина (953), Київщина (859) та Одещина (851).
Високі показники також у Чернігівській (38%), Запорізькій (37%), Кіровоградській (37%) та Закарпатській (36%) областях.
Якщо оцінювати частку жінок серед керівників нових компаній, перше місце посідає Миколаївська область, де жінки очолюють 42% новостворених бізнесів.
Високі показники також у:
- Чернігівській області — 38%;
- Запорізькій — 37%;
- Кіровоградській — 37%;
- Закарпатській — 36%.
Натомість найменша частка жінок-директорок у Львівській (30%), Івано-Франківській (30%), Хмельницькій (32%), Житомирській та Рівненській областях (по 33%).
Попри це, кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік на Івано-Франківщині (+27%), Миколаївщині (+24%) та Волині (+20%).
Сфери діяльності компаній, що очолюють жінки
Найбільше нових компаній з директорками працює у сфері оптової торгівлі — 5 429 бізнесів (15% від усіх новостворених). Далі — громадські організації, нерухомість, ІТ та будівництво будівель.
Водночас найбільший гендерний дисбаланс у нових турагенціях: хоча нових бізнесів у цій сфері відкрилось не так багато, там частка директорок сягла 61%.
За часткою керівників жінки також превалюють у сферах творчості та мистецтва, працевлаштування, HoReCa та у державному управлінні й обороні.
Водночас є галузі, де жінки досі представлені мінімально. Серед нових охоронних компаній лише 7% очолюють жінки. Низька частка також у фінансових послугах і страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд.
Водночас саме в деяких традиційно «чоловічих» сферах спостерігається швидке зростання кількості директорок.
Побільшало жінок-директорок у:
- виробництві комп’ютерів — +76%;
- ІТ — +72%;
- виробництві машин — +44%.
Загалом серед майже 1,5 млн компаній, що наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32% з них — 455 298 компаній.
